بطولة الأندية العربية: الهلال السعودي يتأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه على الوداد المغربي

قاد الثنائي الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش والبرتغالي روبن نيفيش الهلال السعودي إلى بلوغ ربع نهائي بطولة الأندية العربية عقب فوزه على الوداد المغربي الأربعاء في المحالة. وتأهل "الزعيم" ثانيا عن المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط خلف السد القطري المتصدر بسبع نقاط.

© أ ف ب

مدافع الهلال السعودي سعود عبد الحميد خلال مباراة بطولة الأندية العربية 2023 على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها في 27 يوليو 2023.

إعلان اقرأ المزيد

تأهل نادي الهلال السعودي إلى ربع نهائي بطولة الأندية العربية الأربعاء إثر فوزه على الوداد المغربي بنتيجة 2-1 في المحالة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، لينضم إلى السد القطري الفائز بدوره على الأهلي طرابلس الليبي 1-0.

وقدم النادي السعودي أداء قويا، إذ لعب المدرب البرتغالي جورجي جيزوس بكل أوراقه الرابحة بغية تفادي الإحراج والإقصاء المبكر من المسابقة، حيث دفع بالثنائي سافيتش ونيفيش إلى جانب السنغالي خاليدو كوليبالي.

واعتمد مدرب الوداد عادل رمزي على تشكيلته الاعتيادية بعد عودة قائد الوسط الدولي يحيى جبران من الإيقاف، ليكون داعما لثلاثي الهجوم منتصر الهتيمي وزهير المترجي والسنغالي بولي سامبو.

واستحوذ لاعبو الهلال على السيطرة مدعومين بجماهيرهم. وجاءت الفرصة الأولى عبر كوليبالي إذ مرت رأسيته إلى يمين مرمى الوداد، ليرد المترجي بتسديدة قوية مرت إلى جانب المرمى.

وسدد البرازيلي ميشيل ديلغادو كرة قوية صدها حارس الوداد يوسف مطيع ببراعة إلى ركنية، قبل أن ينوب عنه القائم بتصديه لرأسية سافيتش إثر ركلة ركنية.

وواصل "الزعيم" سيطرته شبه المطلقة، حتى ترجم الصربي سافيتش الأفضلية إلى تقدم، عندما تابع في شباك مطيع عرضية سعود عبد الحميد.

وحاول سافيتش أن يعزز تقدم فريقه، لكن تسديدته علت المرمى.

واستبدل مدرب الوداد الشقيقين زهير واسماعيل المترجي مطلع الشوط الثاني بكل من سيف الدين بوهرة وعبد الله حيمود، أملاً في تعزيز الشق الهجومي في تشكيلته.

وتحسن أداء الفريق نسبيا إذ كاد بوهرة من أول لمسة أن يدرك التعادل لولا اعتراض كوليبالي لتسديدته التي ذهبت إلى خارج الملعب.

وهز الفريق المغربي شباك الهلال من تسديدة بعيدة للمدافع أمين أبو الفتح، لكن الحكم ألغاه بداعي وجود خطأ على سالم الدوسري.

وأكد الحكم العراقي علي صباح قراره بإلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر)، وهذه المرة بداعي لمسة يد على أبو الفتح.

وأدرك "وداد الأمة" التعادل بالفعل إثر هجمة منسقة قادها الهتيمي الذي مرر كرة خلفية إلى المندفع بوهرة، فسدد الأخير كرة قوية رائعة من مشارف منطقة الجزاء في شباك الحارس السعودي عبد الله المعيوف.

ولم تدم الفرحة المغربية سوى ثلاث دقائق، حيث أعاد نيفيش التقدم للهلال من تسديدة أرضية إلى يمين مطيع إثر عرضية من عبد الحميد نفسه.

وأقفل الفريق السعودي منطقته لحماية تقدمه وسط محاولات حثيثة للوداد من أجل اختراق الدفاع السعودي من دون نتيجة.

وبالتالي، تأهل الهلال ثانيا عن المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط خلف السد القطري المتصدر بسبع نقاط.

وقال نيفيش القادم من ولفرهامبتون الإنكليزي "تحدّثنا بعد أوّل مباراة وقلنا إننا نريد أن نتحسّن. لم نكن نستحق الخسارة في الثانية، إلا أننا أظهرنا شخصيتنا اليوم".

وأضاف "كانت مواجهة اليوم قوية، ولم يرغبوا بلعب كرة القدم إذ أرادوا إيقافنا عن اللعب وكنا نعرف هذا الشيء".

أما أمين فرحان مدافع الوداد فحمّل مسؤولية الخسارة لحكم المباراة "لعبنا مع فريق قوي وأدركنا صعوبة المواجهة قبل أن نبدأها. الحكم كان دون المستوى وقدم مباراة سيئة وكان سببا في توتر لاعبي الوداد".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك