ساديو مانيه ينتقل إلى النصر السعودي قادما من بايرن ميونيخ مقابل 30 مليون يورو

كرة القدم

أعلن نادي النصر السعودي الثلاثاء رسميا ضم المهاجم الدولي السنغالي ساديو مانيه قادما من بايرن ميونيخ الألماني في صفقة بلغت وفق مصادر إعلامية 30 مليون يورو، على أن يتقاضى اللاعب 40 مليون يورو في كل موسم بالإضافة إلى 10 ملايين كحوافز مرتبطة بإحراز الألقاب.

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يتواصل توافد نجوم الكرة الأوروبية إلى الدوري السعودي لكرة القدم بانضمام المهاجم الدولي السنغالي ساديو مانيه إلى النصر السعودي، فريق كريستيانو رونالدو، وفق ما أعلن النادي الثلاثاء قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

بعد موسم عانى فيه من الإصابات في بافاريا التي وصل إليها العام الماضي فقط من ليفربول الإنكليزي، اختار السنغالي أن يدير ظهره لأوروبا في سن الـ31 على الرغم من تبقي عامين لنهاية عقده، والالتحاق بالعديد من النجوم في السعودية برواتب خيالية.

لم يكشف النصر عن قيمة العقد أو مدته لكن صحيفة "الرياضية" السعودية أشارت إلى إن مدة العقد هي ثلاث سنوات على أن يتقاضى مانيه 40 مليون يورو في كل موسم بالإضافة إلى 10 ملايين كحوافز مرتبطة بإحراز الألقاب، في حين كشفت أن قيمة الصفقة بلغت 30 مليون يورو.

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وبث النصر مقطع فيديو ترحيبي باللاعب من خلال أغنية بلحن أفريقي أنشدتها جوقة وجاء فيها "ساديو مانيه، يجري على الجناح. يسمع هتافات النصراويين، كلنا نهتف سويا في الرياض، ساديووووو مانيه".

ثم ظهر اللاعب وتحدث باللغة الإنكليزية قائلا "لا أستطيع الانتظار حتى سماعها منكم في الملعب أراكم قريبا في الرياض".

وأصدر بايرن ميونيخ بدوره بيانا على لسان رئيسه التنفيذي يان كريستيان دريسن "نريد شكر ساديو مانيه على الموسم الفائت. بطبيعة الحال لم يكن العام جيدا بالنسبة إليه لا سيما بعد إصابته قبل نهائيات كأس العالم وعدم مشاركته في صفوف منتخب بلاده السنغال والذي قاده إلى إحراز باكورة ألقابه في كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف "نظرا لغيابه الطويل عن الملاعب ولأنه لم يترك الأثر الذي كنا نتمناه في بايرن ميونيخ، توصلنا إلى اتفاق بين الطرفين بأن يبدأ فصلا جديدا في مسيرته وانطلاقة جديدة في ناد آخر. نتمنى له كل التوفيق والكثير من النجاحات للتحديات التي تنتظره في النصر".

مسيرة مظفرة

يصل مانيه إلى العاصمة الرياض بسجل زاخر بالإنجازات بعد أن حقق لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول في العام 2019 وخاض نهائيي 2018 و2022، كما رفع معه لقب الدوري الإنكليزي 2020 لينهي الفريق جفافا عن هذا الإنجاز دام 30 عاما، بالإضافة إلى كأس إنكلترا وكأس الرابطة.

صنع ماني لنفسه اسما مع "الريدز" الذي سجل له 120 هدفا في 269 مباراة وشكل مع المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي انتقل بدوره إلى الأهلي السعودي هذا الصيف، ثلاثيا فتاكا في الهجوم.

دوليا، يعتبره البعض أفضل لاعب في تاريخ السنغال وقد ساهم في تتويج "أسود التيرانغا" أبطالا لأفريقيا عام 2022 على حساب مصر وزمليه حينها في ليفربول محمد صلاح بركلات الترجيح، وذلك بعد خسارتهم نهائي العام 2019 ضد الجزائر.

بالإضافة إلى رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، سينضم مانيه في النصر إلى لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش القادم من إنتر الايطالي والعاجي سيكو فوفانا من لنس الفرنسي والظهير البرازيلي أليكس تيليس من مانشستر يونايتد الإنكليزي.

فرانس24/ أ ف ب

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