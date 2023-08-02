مونديال السيدات: الفرنسيات إلى ثمن النهائي وجامايكا تحقق المفاجأة بإقصائها البرازيل

كرة القدم

تمكنت لاعبات المنتخب الفرنسي لكرة القدم من بلوغ ثمن نهائي المونديال المقام بأستراليا عندما سحقن نظيراتهن في منتخب بنما الأربعاء بنتيجة 6-3. وكانت فرنسا، التي يقودها المخضرم هيرفيه رونار -المدرب السابق لمنتخب السعودية للرجال- تعادلت أمام جامايكا في الافتتاح 0-0، قبل أن تهزم البرازيل 2-1. فيما حققت الجامايكيات المفاجأة عندما أقصين البرازيليات من دور المجموعات للمرة الأولى منذ العام 1995، بعد تعادل سلبي من دون أهداف.

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التحقت فرنسا الأربعاء بركب المتأهلين لثمن نهائي كأس العالم للسيدات في كرة القدم المقام بأستراليا حيث سحقت لاعبات المخضرم هيرفيه رونار -المدرب السابق لمنتخب السعودية للرجال- نظيراتهن بمنتخب بنما 6-3 لتحسمن صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط.

وكانت فرنسا تعادلت أمام جامايكا في الافتتاح 0-0، قبل أن تهزم البرازيل 2-1.

وتألقت الفرنسية كاديدياتو دياني بإحراز ثلاثية "هاتريك" (28، 37 و52 من ركلة جزاء) فيما أضافت كل من ماييل لاكرار (21) وليا لو غاريك (45+5) وفيكي بيكو (90+10) الأهداف الثلاثة الأخرى.

فيما سجلت لبنما التي خرجت خالية الوفاض من البطولة أهدافها كل من مارتا كوكس (2) ويوميرا بينسون (64 من ركلة جزاء) ولينيث سيدينيو (87).

وكان المنتخب الفرنسي يحتاج إلى التعادل فقط في المباراة الأخيرة بالمجموعة السادسة أمام بنما التي لم تحقق أي انتصار.

إقصاء البرازيل من دور المجموعات لأول مرة منذ 1995

ودع المنتخب البرازيلي المونديال من دور المجموعات للمرة الأولى منذ العام 1995، بعد تعادله المخيب بدون أهداف أمام جامايكا، الأربعاء في ملبورن، فيما ضربت السويد موعدا مع الولايات المتحدة في ثمن النهائي.

وكانت البرازيل، وصيفة 2007، مطالبة بتحقيق الفوز من أجل التأهل، بعد فوزها على بنما 4-0 وخسارتها من فرنسا في الثانية 1-2، أو التعادل وانتظار مفاجأة من بنما المتواضعة أمام فرنسا.

وتأهلت جامايكا للمرة الأولى إلى الدور الثاني من وصافة المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بفارق اثنتين عن فرنسا الفائزة على بنما 6-3.

وقالت مدربة منتخب جامايكا لورني دونالدسون "هذا واحد من أفضل الأيام التي مررت بها في حياتي".

وتابعت "أن ترى دولة مثل جامايكا قادرة على القيام بذلك، فهذا أمر لا يصدق" مضيفة "الفتيات يفعلن ذلك من أجل البلد، يجب أن تفخر البلاد بذلك".

ومن المرجح ان تلتقي جامايكا مع كولومبيا في الدور المقبل، بانتظار الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة التي تضم أيضا كلا من ألمانيا والمغرب وكوريا الجنوبية.

في ما يأتي النتائج والترتيب النهائي للمجموعة السادسة ضمن نهائيات كأس العالم 2023 للسيدات في كرة القدم:

البرازيل 4 بنما 0

فرنسا 0 جامايكا 0

بنما 0 جامايكا 1

فرنسا 2 البرازيل 1

جامايكا 0 البرازيل 0

بنما 3 فرنسا 6

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

فرنسا 3 2 1 0 8 4 7 تأهل إلى ثمن النهائي

جامايكا 3 1 2 0 1 0 5 تأهل إلى ثمن النهائي

البرازيل 3 1 1 1 5 2 4

بنما 3 0 0 3 3 11 0

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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