مونديال السيدات: "لبؤات الأطلس" يحققن إنجازا تاريخيا ويتأهلن إلى ثمن النهائي

كرة القدم

حققت لاعبات المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا الخميس بتأهلهن إلى ثمن نهائي كأس العالم للسيدات، إثر فوزهن على نظيراتهن الكولومبيات. وأنعشت لبؤات الأطلس آمالهن في التأهل عقب انتصارهن على منتخب كوريا الجنوبية بهدف نظيف من توقيع ابتسام الجريدي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة. وكان ذلك الفوز هو الأول للمغرب في تاريخ المونديالات النسائية، وأول ثلاث نقاط تحصدها لاعباته في أول مشاركة لهن في البطولة أمام 13 ألف مشجع في أديليد الأسترالية.

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سيدات المغرب يحتفلن بالفوز بعد نهاية مباراتهن في مونديال أستراليا ونيوزيلندا 2023 لكرة القدم عن المجموعة الثامنة في كأس العالم للسيدات على ملعب بيرث المستطيل، 3 أغسطس 2023.

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انتزعت سيدات المنتخب المغربي لكرة القدم بطاقة العبور إلى دور الـ 16 الخميس ضمن منافسات بطولة كأس العالم للسيدات لأول مرة في تاريخهن، بعد الفوز 1-صفر على كولومبيا، مستفيدات من تعادل ألمانيا 1-1 مع كوريا الجنوبية، لتغادر البطلة مرتين من دور المجموعات.

ويأتي هذا التأهل بعد خسارة قاسية منيت بها المغربيات في الجولة الأولى أمام ألمانيا 0-6، ليبقين على آمالهن بالعبور إلى دور الـ16.

وبهذا الفوز، أنهت المغربيات دور المجموعات في المركز الثاني بست نقاط، على غرار كولومبيا المتصدرة بفارق الأهداف، وثأرت من الألمانيات.

وأنهت ألمانيا مشوارها ثالثة بأربع نقاط، أمام كوريا الجنوبية متذيلة الترتيب بنقطة يتيمة.

وبقيت "لبؤات الأطلس" اللواتي يشاركن للمرة الأولى في المونديال وسجلن أيضاً أول مشاركة عربية في المنافسات، على مسار نظرائهن الرجال الذين حققوا إنجازاً تاريخياً عربياً وإفريقياً باحتلالهم المركز الرابع في مونديال قطر 2022.

وللمفارقة، فإن المغربيات سيواجهن فرنسا في الدور المقبل، في فرصة أخرى للثأر لـ"أسود الأطلس" الذين أقصاهم منتخب "الديوك" من نصف نهائي المونديال القطري.

فرانس24/ أ ف ب

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