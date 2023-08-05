مونديال السيدات: إسبانيا إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخها وعبور سهل لليابان

كرة القدم

قادت الإسبانية أيتانا بونماتي منتخب بلادها إلى ربع نهائي كأس العالم للسيدات في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوز كبير على سويسرا بنتيجة 5-1 السبت في ملعب أوكلاند، معوضا بذلك خسارته الموجعة أمام اليابان في ختام دور المجموعات. من جهتهن، عبرت سيدات اليابان إلى ربع نهائي المسابقة إثر فوزهن السبت في بيلينغتون على منتخب النرويج بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

© أ ف ب

إعلان اقرأ المزيد

تأهل منتخب اليابان إلى ربع نهائي كأس العالم للسيدات في كرة القدم بعد فوزه على نظيره النرويجي 3-1 السبت في ويلينغتون، فيما تألقت أيتانا بونماتي بثنائية وتمريرتين حاسمتين، فعبرت بإسبانيا إلى دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها الكبير على سويسرا 5-1 في أوكلاند.

ويرتقب أن تواجه اليابان، المرشحة لإحراز اللقب، في ربع النهائي الجمعة بأوكلاند، الفائز من المواجهة النارية بين السويد والولايات المتحدة حاملة اللقب اللذين يتقابلان الأحد في ملبورن.

أما إسبانيا التي عوضت خسارتها الموجعة أمام اليابان في دور المجموعات، فتخوض ربع النهائي الجمعة في ويلينغتون، مع الفائز بين هولندا وجنوب أفريقيا اللذين يلتقيان الأحد في سيدني.

في المباراة الأولى أمام 33 ألف متفرج والتي جمعت حاملين سابقين للقب، منحت إينغريد سيرستاد إينغن هدف السبق لليابان بنيران صديقة.

ردت النرويج سريعا برأسية جميلة عن طريق غورو ريتن، ليدخل الفريقان الاستراحة متعادلين.

رضخ الدفاع النرويجي للضغط الياباني المستمر، فوضعت المدافعة ريسا شيميزو اليابان في المقدمة مجددا، قبل أن تترك ميازاوا بصمتها في الدقائق العشر الأخيرة، رافعة رصيد منتخب "ناديشيكو" إلى 14 هدفاً في النهائيات الحالية.

انفردت ابنة الثالثة والعشرين بصدارة الهدافات، بفارق هدف عن الألمانية ألكسندرا بوب "أنا سعيدة حقا بتسجيل تلك الأهداف، لكن الفضل يعود للفريق بأكمله. أريد تسجيل المزيد".

وكانت اليابان، بطلة 2011، قد بلغت ثمن النهائي عن جدارة مع تحقيقها ثلاثة انتصارات على زامبيا 5-0، كوستاريكا 2-0 وإسبانيا 4-0 دون أن تهتز شباكها.

من جهتها، تعافت النرويج، بطلة 1995، من خسارة مبكرة من نيوزيلندا المضيفة 0-1، قبل أن تتعادل مع سويسرا دون أهداف وتحجز بطاقتها بفوز كبير على الفلبين 6-0.

غاب عن تشكيلة النرويج الأساسية حاملة الكرة الذهبية 2018 آدا هيغيربيرغ، بعد أن طال أمد إصابة بفخذها، قبل أن تدخل في ربع الساعة الأخير.

قالت المدربة هيغي ريزه "برافو لليابان على الأسلوب الذي قدمه وطريقة تلقيننا الدرس. تمتعنا بالصلابة الدفاعية أحيانا، لكن ليس بما يكفي".

43 ألف متفرج

في المباراة الثانية، وبعد أن سقطت الإسبانيات برباعية نظيفة أمام اليابان في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثالثة، انتفضن أمام السويسريات اللواتي لم تهتز شباكهن قبل لقاء السبت.

لم تستعد نجمة "لا روخا" أليكسيا بوتياس، حاملة الكرة الذهبية، عافيتها بنسبة 100% جراء الإصابة في الركبة، ودخلت في الدقيقة 77 من المواجهة. استهلت البطولة بديلة ضد كوستاريكا، ثم لعبت أساسية في الثانية أمام زامبيا واليابان.

وأجرى مدرب إسبانيا خورخي فيلدا خمسة تغييرات على التشكيلة التي خسرت أمام اليابان، فجلست الحارسة ميسا رودريغيس على مقاعد الاحتياطيات، لحساب كاتا كول بديلتها في نادي برشلونة بطل أوروبا والذي تمثل بست لاعبات في التشكيلة الأساسية.

وقال فيلدا إنه يملك "أفضل 23 لاعبة في العالم". وتابع "لعبت أيتانا جيدا اليوم، سجّلت وكانت الأفضل في المباراة، لكن باقي الفريق لعب جيدا أيضا. لدينا 23 كرة ذهبية".

أمام 43 ألف متفرج في رقم قياسي لحضور مباراة كرة قدم في نيوزيلندا، انطلق المهرجان التهديفي مبكرا، مع تسديدة يسارية محكمة للاعبة وسط برشلونة بونماتي.

عادلت سويسرا سريعا بهفوة استعراضية عكسية من قلب الدفاع لايدا كودينا في ظهورها الأول في كأس العالم، لكن إسبانيا استعادت التقدم من رأسية ألبا ريدوندو.

حققت بونماتي الثنائية متخطية ثلاث لاعبات، ومسجلة هدفها الثالث في النهائيات، ثم عوضت كودينا هفوتها قبل صافرة انتصاف المباراة.

تقدمت إسبانيا 4-1 على الاستراحة دون أن تسنح أية فرصة لمنتخب سويسرا.

جاء الشوط الثاني أقل إثارة، فسجلت إسبانيا الخامس عبر جنيفر هرموسو من تسديدة جميلة.

قالت بونماتي إن الخسارة ضد اليابان في دور المجموعات لم تفارقهن "عندما تخسر على غرار اليوم السابق فهذا أمر صعب جدا، بيد أن الفوز 5-1 في مباراة إقصائية في كأس العالم، التأهل إلى ربع النهائي وصنع التاريخ، فهذا يظهر جودة فريقنا".

وكانت إسبانيا أقصيت من الدور الأول في نسخة كندا 2015، ثم ودعت من ثمن النهائي بعدها بأربع سنوات في فرنسا أمام الولايات المتحدة التي أحرزت اللقب لاحقا.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك