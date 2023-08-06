مونديال السيدات: منتخب السويد يقصي نظيره الأمريكي حامل لقب النسختين الأخيرتين

كرة القدم

غادر المنتخب الأمريكي المتوج بلقب النسختين الأخيرتين بطولة كأس العالم للسيدات في كرة القدم إثر خسارته بركلات الترجيح الأحد أمام نظيره السويدي، في مباراة احتضنها ملعب ملبورن وشهدت تألق حارسة نادي تشلسي الانكليزي سيسيرا موسوفيتش، التي لعبت دورا حاسما في عبور منتخب بلادها إلى الدور ربع النهائي. من جهة أخرى، أنهت سيدات هولندا مغامرة جنوب أفريقيا الأحد في سيدني، لتضربن بذلك موعدا مع إسبانيا في الدور المقبل.

© أ ف ب

لاعبات السويد يحتفلن بفوزهن على نظيراتهن الأمريكيات خلال منافسات كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا. ملعب ملبورن المستطيل في ملبورن في 6 أغسطس 2023.

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بلغ منتخب السويد الدور ربع النهائي لكأس العالم للسيدات في كرة القدم إثر فوزه على سيدات الولايات المتحدة، حاملات لقب النسختين الأخيرتين، بركلات الترجيح 5-4 عقب تعادلهما سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي في ملبورن الأحد.

وسجلت لينا هورتيغ الركلة الترجيحية الحاسمة، لتقابل السويد منافستها اليابان في ربع النهائي الجمعة.

واصطدم المنتخب الأمريكي الذي تعرض لخسارته الأولى في نهائيات كأس العالم منذ عام 2011، وكان الأخطر خلال اللقاء الذي استمر 120 دقيقة بالحارسة المتألقة السويدية سيسيرا موسوفيتش.

ونجحت حارسة تشلسي الإنكليزي في صد جميع محاولات لاعبات الولايات المتحدة حتى الوصول إلى سيناريو ركلات الترجيح، حيث فشلت 3 لاعبات من بلاد "العم سام"، بينهن المخضرمة مورغان رابينو، في هز الشباك.

وسقط المنتخب الأمريكي متصدر التصنيف العالمي أمام منافس لم يسدد بين الخشبات الثلاث سوى مرة واحدة، كما غادر المونديال بخفي حنين بعدما تأهل إلى ثمن النهائي بشق الأنفس حيث كاد يخرج من دور المجموعات قبل أن يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن هولندا المتصدرة ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وهي المرة الأولى التي يخرج فيها المنتخب الأمريكي، حامل اللقب 4 مرات، من ثمن النهائي، بعدما سبق له أن وصل على الأقل إلى المربع الذهبي في جميع النسخ السابقة.

سجلت لينا هورتيغ الركلة الترجيحية الحاسمة، لتقابل السويد التي تصدرت مجموعتها بالعلامة الكاملة منافستها اليابان في ربع النهائي في أوكلاند الجمعة.

وتسعى السويد بقيادة مدربها بيتر غيرهاردسون لتحقيق نتيجة أفضل من المركز الثالث في مونديال فرنسا 2019.

هولندا تنهي مغامرة جنوب أفريقيا

من ناحيته، أنهى المنتخب الهولندي، وصيف بطل العالم 2019، مغامرة نظيره الجنوب أفريقي بفوزه عليه 2-صفر في سيدني، وبلغ الدور ربع النهائي لملاقاة إسبانيا.

وتدين هولندا التي اعتمدت على فعاليتها الهجومية من أجل حسم المباراة أمام 40 ألف متفرج، بفوزها على بطلات القارة السمراء إلى الحارسة الشابة دافني فان دوميسلار التي حالت دون أن تهتز شباكها.

قال مدرب المنتخب الهولندي أندريس يونكر "لم نخض أفضل مباراة. دافني أنقذنا. كانت لاعبات جنوب أفريقيا خطيرات للغاية وشجاعات للغاية... فقدنا الكثير من الكرات مما سمح لجنوب أفريقيا بالاقتراب والتحلي بالخطورة. وهذه هي الأشياء التي نحتاج إلى تصحيحها".

افتتحت هولندا التسجيل في الدقيقة التاسعة بعد ركلة ركنية ورأسية أولى من لاعبة باريس سان جرمان الفرنسي ليكي مارتنس وثانية من جيل رورد في الشباك، لترفع الأخيرة رصيدها إلى 4 أهداف في المونديال.

ومرة جديدة تألقت مارتنس بتسجيلها هدفا ألغي بسبب وضعية تسلل، قبل أن تمرر كرة الهدف الثاني للمهاجمة لينيث بيرينستين التي استفادت من خطأ من الحارسة الجنوب أفريقية كايلي سوارت لمضاعفة النتيجة.

وعانى الدفاع الهولندي من خطورة قائدة جنوب أفريقيا المهاجمة ثيمبي كجاتلانا التي أهدرت عدة فرص لإعادة بلادها إلى أجواء اللقاء.

وكادت كجاتلانا تدرك التعادل بعدما انفردت بالحارسة الهولندية قبل صافرة نهاية الشوط الأول، علما أنها كانت سددت قبل 10 دقائق بعد فاصل مهاري كرة التقطتها فان دوميسلار بسهولة.

ومنحت هدافة راسينغ لويسفيل الأمريكي بلادها انتصارها الأول على الإطلاق في ثاني مشاركة لها في نهائيات كأس العالم بعد عام 2019 وبطاقة العبور إلى ثمن النهائي بهدف تاريخي خلال الوقت المحتسب بدل الضائع في الفوز على إيطاليا 3-2 في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

وتواجه هولندا التي فازت على جنوب أفريقيا 5-1 وديا العام الماضي منتخب إسبانيا في ربع النهائي في ويلينغتون الجمعة.

فرانس24/ أ ف ب

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