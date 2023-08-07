مونديال السيدات: إنكلترا وأستراليا إلى ربع النهائي على حساب نيجيريا والدانمارك

كرة القدم

بلغ منتخبا إنكلترا وأستراليا ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات المقامة في نيوزيلندا وأستراليا بفوزهما تواليا على نيجيريا بركلات الترجيح والدانمارك 2-0. وتواجه أستراليا في ربع النهائي الفائز من مواجهة المغرب وفرنسا. فيما تلعب إنكلترا أمام الفائز من مباراة كولومبيا وجامايكا.

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إنكلترا تتجاوز نيجيريا بركلات الترجيح وتبلغ ربع النهائي في كأس العالم للسيدات في كرة القدم، 7 آب/أغسطس 2023.

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اقتلع المنتخب الإنكليزي بطاقة التأهل لربع نهائي كأس العالم للسيدات في كرة القدم المقامة في نيوزيلندا وأستراليا بتغلبه على نظيره النيجيري بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي في بريزبين الإثنين. وفي نفس الدور، تغلبت أستراليا على الدانمارك بهدفين نظيفين.

وعلى الرغم من أفضلية نيجيريا، إلا أن بطلات أوروبا اللواتي لعبن منذ الدقيقة 87 بعشر لاعبات بعد طرد لورين جيمس، شقيقة ريس نجم تشلسي، بالبطاقة الحمراء لدوسها على ظهر ميشال ألوزي، صمدن في الشوطين الإضافيين ليخرجن منتصرات من ركلات الترجيح.

واستهل المنتخب الإنكليزي الركلات بأسوأ طريقة ممكنة مع إهدار جورجيا ستانواي تسديدتها، وتبعتها النيجيرية ديزيريه أوبارانوزي، إلا أن سيدات المدربة الهولندية سارينا فيغمان أتبعن بأربع ركلات ناجحة، فيما أهدرت نيجيريا ركلة جديدة سددتها ألوزي كانت كفيلة بخروجها.

قالت مهاجمة إنكلترا كلوي كيلي عقب الفوز "الأمر مذهل، أظهرنا قدراتنا في مختلف المواقف".

وتابعت عن ركلات الترجيح "تمرَّنا كثيرا وكان النجاح حليفنا. هذا المنتخب استثنائي ولم يتوقف عن الإبهار. سنتابع بالزخم ذاته".

وتواجه إنكلترا السبت الفائز من مباراة كولومبيا وجامايكا التي تقام الثلاثاء لمقعد في الدور نصف النهائي. فيمل تقابل أستراليا في ربع النهائي الفائز من مواجهة المغرب وفرنسا التي تقام الثلاثاء أيضا.

واعتمدت نيجيريا على سرعة نقل الكرة، في حين كانت "اللبؤات الثلاث" الأخطر مع صافرة البداية وسيطرن على الكرة مع 173 تمريرة مقابل 83 لمنتخب القارة السمراء في الشوط الأول.

وحصلت الإنكليزية الأصل النيجيرية الجنسية أشلي بلومبتر (25 عاما) على فرصتين لافتتاح التسجيل في غضون دقيقة، إلا أن محاولتها الأولى اصطدمت بالعارضة، فيما أنقذت الحارسة ماري أيربس محاولتها الثانية (16).

وسددت نيجيريا 8 كرات بين الخشبات الثلاث في الشوط الأول، مقابل 3 لإنكلترا أخطرها لمهاجمة أرسنال أليسيا روسو (23).

ولم يشذ الشوط الثاني عن سابقه، مع استحواذ إنكليزي على الكرة وخطورة أكثر لنيجيريا، حيث حصلت "اللبؤات الثلاث" على فرصة لحسم اللقاء قبل 15 دقيقة من صافرة النهاية، إلا أن الحارسة شياماكا نادوزي أنقذت رأسية راشيل دالي.

ومع الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين، فشلت ألوزي والبديلة أسيسا أوشوالا من مسافة قريبة، لتبتسم ركلات الترجيح لإنكلترا.

أستراليا المضيفة تواصل المشوار

في المباراة الثانية، حسمت أستراليا المضيفة المشتركة للحدث مع نيوزيلندا، مقعدها في ربع النهائي بفوزها على الدانمارك بثنائية نظيفة، في مباراة عادت فيها النجمة وقائدة المنتخب سام كير إلى أرضية الملعب عقب تعافيها من إصابة.

وأمام قرابة 76 ألف متفرج في سيدني، سجلت كايتلين فورد (29) وهايلي رازو (70)، هدفي أستراليا، لتضرب موعدا السبت المقبل مع الفائز من المواجهة المرتقبة بين سيدات فرنسا والمغرب.

ولتتويج ليلة التأهل بالسعادة المطلقة، جاءت مشاركة كير قبل عشر دقائق من نهاية المباراة، وسط هتافات الجماهير في أول مباراة لها في البطولة بعد تعافيها من إصابة في ربلة الساق.

وشكّل غياب كير رعبا لمنتخب "ماتيلداس"، لا سيما بأنها هدافته التاريخية ومن أبرز نجمات البطولة كونها حاليا من أفضل لاعبات العالم.

وأرعبت فورد الخطيرة الدانماركيات طوال المباراة، وافتتحت التسجيل في الدقيقة 29 إثر انفرادها بالحارسة الدانماركية لين كريستنسن، عقب تمريرة بينية متقنة من ماري فاولر.

وقبل 20 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، اقتنصت رازو هدفا ثانية بأعصاب باردة بعد تمريرة أمام المرمى من إيميلي فان إيغموند، لتنهي مشوار الدانمارك التي كانت تخوض أول مباراة إقصائية لها في مونديال السيدات منذ العام 1995.

فرانس24/ أ ف ب

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