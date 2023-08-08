مونديات السيدات: فرنسا تبلغ ربع النهائي وتقصي المغرب من المنافسة

كرة القدم

فاز المنتخب الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء على نظيره المغربي بأربعة أهداف دون رد في ثمن نهائي مونديال السيدات المقام بأستراليا ونيوزيلندا.

© أ ف ب

لاعبة المنتخب الفرنسي خاديدياتو دياني تستحوذ على الكرة خلال المباراة مع منتخب المغرب في ثمن نهائي مونديال السيدات بأستراليا. 8 يوليو 2023

إعلان اقرأ المزيد

أكد منتخب فرنسا لكرة القدم الثلاثاء الترشيحات ببلوغه ربع النهائي في كأس العالم للسيدات إثر فوزه على المنتخب المغربي بنتيجة 4 - صفر.

واحتل المنتخب الفرنسي المركز الرابع في نسخة 2011 وخرج من دور الثمانية في 2015 و2019، لكنه من بين المرشحين هذا العام بعدما تصدر المجموعة السادسة بدون هزيمة واختتمها بفوزه 6-3 على بنما.

وبقيت "لبؤات الأطلس" اللواتي يشاركن للمرة الأولى في المونديال وسجلن أيضاً أول مشاركة عربية في المنافسات، على مسار نظرائهن الرجال الذين حققوا إنجازاً تاريخياً عربياً وإفريقياً باحتلالهم المركز الرابع في مونديال قطر 2022.

فرانس24

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك