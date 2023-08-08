مونديال السيدات: لأول مرة في تاريخها كولومبيا في الدور ربع النهائي على حساب جامايكا

مونديال السيدات

لم تنته مغامرة المنتخب الكولومبي في نهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم، إذ يشق طريقه بنجاح، بعدما تغلب الثلاثاء على نظيره الجامايكي بهدف نظيف في ملبورن ليبلغ الدور ربع النهائي حيث يلتقي نظيره الإنكليزي بطل أوروبا الذي فاز الإثنين على نيجيريا بركلات الترجيح.

مباراة "بدنية" بامتياز جمعت لاعبات كولومبيا وجامايكا في الدور السادس عشر من كأس العالم للسيدات في كرة القدم وذلك في المباراة التي جمعتهما في 8 آب/أغسطس 2023

إعلان اقرأ المزيد

ضمن المنتخب الكولومبي مكانه في الدور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم بعدما فاز على نظيره الجامايكي بهدف دون رد.

وسجّلت القائدة كاتالينا أوسمي هدف الفوز في المواجهة التي جمعت المنتخبَين في دور الـ16، بعد ست دقائق من انطلاق الشوط الثاني، لتفوز كولومبيا للمرة الأولى في تاريخها بمباراة ضمن الأدوار الإقصائية.

هذا، وكان قد فشل المنتخب الجنوب أمريكي في التأهل إلى نهائيات 2019، إلا أنه قام بخطوات عملاقة في الفترة الأخيرة، بعد أن تصدر مجموعته في الدور الأول للنسخة الحالية أمام المغرب، فيما أقصيت ألمانيا بطلة العالم مرتين بحلولها ثالثة.

وإلى ذلك، تابعت الكولومبيات عروضهن القوية في هذه المباراة التي أقيمت أمام جماهير غفيرة، وتمكّن من مجابهة الفريق الجامايكي الصلب والذي لم يتلق أي هدف قبل هذه المباراة.

ونجحت كولومبيا في هز الشباك بعد 51 دقيقة من المباراة، بعدما تمكنت أوسمي من اختراق الدفاع الجامايكي الصلب والتسجيل من داخل المنطقة إثر تمريرة من آنا غوزمان.

وتخلى المنتخب الجامايكي عن حذره بعد الهدف وبدأ في الخروج من منطقته بحثا عن هدف التعادل، وكاد أن يتحقق له ذلك عن طريق جودي براون إلا أن تسديدتها ارتدت من القائم بعد فوضى كبيرة (53)، أدّت في ما بعد إلى هجمة مرتدة لكولومبيا كادت خلالها نجمة ريال مدريد الإسباني ليندا كايسيدو أن تضاعف النتيجة.

وضاعفت الجامايكيات ضغطهن في الدقائق الأخيرة، لكن المنتخب الكولومبي الذي كان قريبا من هدف ثان في الدقيقة 86 عندما ارتدت تسديدة ليسي سانتوس من القائم، صمد وبقي متمسكا بحلمه حتى صافرة النهاية ليحجز مكانا له في ربع النهائي السبت في بريزبين ضد المنتخب الإنكليزي الفائز الإثنين على نيجيريا بركلات الترجيح.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك