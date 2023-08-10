كرة القدم: بعد فوزه على الشباب الهلال السعودي يلتحق بالنصر في نهائي البطولة العربية

ضرب فريق الهلال السعودي المنقوص عدديا موعدا مع منافسه التقليدي النصر في نهائي البطولة العربية التي تقام بالسعودية بعدما فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لصالح الشباب على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية. من جهته، تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قيادة فريقه النصرالسعودي إلى نفس النهائي إثر تسجيله هدفا وحيدا في مرمى الشرطة العراقي. ويتوقع أن يحتدم الصراع بين النصر والهلال السعوديين السبت المقبل.

كريستيانو رونالدو لاعب النصر خلال مباراة ودية ضد باريس سان جرمان على ملعب ناغاي، أوساكا، اليابان في 25 يوليو/تموز 2023

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تمكن الهلال السعودي من بلوغ نهائي بطولة الأندية العربية في كرة القدم التي تقام حاليا بالسعودية بعد أن تغلب على جاره الشباب 3-1 الأربعاء الماضي على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية في نصف النهائي الثاني.

فيما سجل محمد كنو والبرازيلي مالكولم وعبدالله الحمدان أهداف الهلال، والكولومبي غوستافو كويار هدف الشباب. ولعب الهلال منقوصا عدديا، لكن هذا لم يمنعم من فتح باب التسجيل في الدقائق الأولى من المباراة (الدقيقة التاسعة).

من جهته، فاز النصر السعودي بهدف مقابل لا شيء ضد نادي الشرطة العراقي وكان نجم البرتغال كريستيانو رونالدو هو من سجل هدف الفوز بعد مرور 75 دقيقة من اللعب بواسطة ضربة جزاء احتسبها له حاكم المباراة.

وبهذا، سيلتقي الهلال السعودي في النهائي المقرر السبت المقبل مع جاره النصر الفائز على الشرطة العراقي. ويتوقع أن تكون المباراة حامية الوطيس.

فرانس24

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