مونديال السيدات: فرنسا تأمل في تخطي أستراليا المضيفة وبلوغ الدور نصف النهائي

كرة القدم

يلتقي السبت المنتخب الفرنسي للسيدات بنظيره الأسترالي في مباراة يحجز فيها الفريق الفائز مكانه في الدور نصف النهائي لمونديال السيدات الذي يقام حاليا بأستراليا ونيوزيلندا. فيما أكد السويدي توني غوستافسون مدرب منتخب أستراليا الجمعة أن قائدة المنتخب سام كير لن تشارك في التشكيلة الأساسية إلا اذا استعادت كامل لياقتها بعد إصابة في ربلة الساق.

مدرب المنتخب الفرنسي هيرفيه رونار يقبّل جبين لاعبته ويندي رونار التي سجلت هدف الفوز على البرازيل بعد مباراة المنتخبين في كأس العالم للسيدات في بريزبين، أستراليا في 29 تموز/يوليو 2023.

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يقابل اليوم السبت المنتخب الفرنسي للسيدات نظيره منتخب أستراليا في مباراة تأمل فيها الفرنسيات بتخطي نظيراتهن الأستراليات وحجز مكانهن في الدور نصف النهائي لمونديال السيدات الذي يقام حاليا بأستراليا ونيوزيلندا.

وأكد السويدي توني غوستافسون مدرب منتخب أستراليا الجمعة أن قائدة المنتخب سام كير لن تشارك في التشكيلة الأساسية التي ستواجه فرنسا في مباراة ربع نهائي السبت، إلا إذا استعادت كامل لياقتها بعد إصابة في ربلة الساق.

وكانت مهاجمة تشيلسي الإنكليزي قد لعبت الدقائق الأولى لها في النهائيات بعدما دخلت بديلة في الدقيقة 80 في الفوز على الدانمارك 2-0 في ثمن النهائي الاثنين.

وعلى الرغم من أن الجماهير المحلية تأمل في رؤية كير (29 عاما) ضمن التشكيلة الأساسية أمام فرنسا في بريزبين، إلا أن غوستافسون غير مستعد لإجراء تعديلات على صفوفه منتخبه، علما بأن الفائز من هذه المباراة سيواجه كولومبيا أو إنكلترا في المربع الذهبي.

هذا، وكان غوستافسون واضحا الجمعة عندما سُئل عما إذا كان إشراك كير سيخلط الأوراق للمنتخب الذي تجاوز خسارة اللحظات الأخيرة أمام نيجيريا 2-3 في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليفوز على كندا برباعية نظيفة قبل أن يقصي الدانمارك.

وقال المدرب السويدي عشية المباراة مع فرنسا "أريد أن أكون واضحا جدا معكم جميعا الآن". وأضاف "إذا كانت سام جاهزة للعب 90 دقيقة، فستبدأ، وهذا ليس سؤالا، والفريق يعرف ذلك. نحن نتحدث عن سام كير هنا. سواء كانت حاضرة للعب 90 دقيقة ووقت إضافي، سيتم تحديد ذلك هذه الأمسية".

وتابع "لكن ليس هناك شك على الإطلاق في أنها إذا كانت (جاهزة) فستشارك أساسية".

وإلى ذلك، كان من المفترض أن تكون كير التي سجلت 63 هدفا في 122 مباراة بقميص بلادها، وجه كأس العالم. لكنها تعرضت لإصابة في ربلة الساق عشية انطلاق البطولة ولم تتمكن من المشاركة في دور المجموعات، قبل أن تدخل بديلة أمام الدانمارك في سيدني.

فرانس24/ أ ف ب

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