مونديال السيدات: فرنسا تودع المسابقة من ربع النهائي بعد هزيمتها أمام أستراليا المضيفة بركلات الترجيح

كرة القدم

في مباراة اشتد فيها التشويق السبت في ملعب بريزبين، أقصى منتخب أستراليا للسيدات نظيره الفرنسي وتأهل إلى الدور نصف نهائي مونديال كرة القدم للسيدات، بعد ركلات الترجيح (7-6) بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

كأس العالم للسيدات: الأسترالية كاترينا غوري تسجل ركلة جزاء خلال ركلات الترجيح في ربع النهائي ضد فرنسا على ملعب بريزبين بأستراليا، 12 آب/أغسطس 2023.

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استطاعت أستراليا المضيفة بلوغ نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات للمرة الأولى في تاريخها على حساب الفريق الفرنسي، بعد تعادل المنتخبين 0-0 في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة.

بعد هذا اضطر الفريقان لخوض ركلات الترجيح، صد خلالها القائم محاولة فيكي بيتشو، صاحبة التسديدة العاشرة للمنتخب الفرنسي، قبل أن تهدي كورتني فاين التأهل لأستراليا.

وكانت حارسة مرماها ماكنزي أرنولد قادرة على حسم الحصة، لكن تسديدتها ارتدت من القائم، وسط شد أعصاب رهيب على خط الملعب والمدرجات التي غصت بأكثر من 49 ألف متفرج. لكنها صدت لاحقا كرة كنزة دالي مرتين، بعد أن تدخل حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) وضبط قدميها تتحركان على الخط قبل تنفيذ الفرنسية.

وفي المقابل، دفع الفرنسي هيرفيه رونار، مدرب منتخب السعودية للرجال في مونديال قطر 2022، بالحارسة سولين دوران للوقوف في المرمى لصد الركلات الترجيحية.

هذا، وكان المنتخب الفرنسي يطمح لبلوغ نصف النهائي للمرة الثانية، بعد الخسارة في المربع الذهبي عام 2011.

ومن جهتها، كانت إسبانيا أول المتأهلين إلى نصف النهائي، بفوزها الجمعة على هولندا 2-1 بعد التمديد، وتلاقي السويد التي واصلت نتائجها الرائعة بعد الإطاحة باليابان بطلة 2011 بنتيجة 2-1.

وتحقق الفوز الأسترالي على الرغم من بقاء نجمته الأولى سامانثا كير على مقاعد البدلاء عند صافرة البداية، إذ دخلت القائدة مطلع الشوط الثاني وسجلت ركلتها الترجيحية لاحقا.

وقال رونار بعد خروج فريقه "حصل هذا الأمر معي. فزت وخسرت. يجب أن نكون فخورين هذا المساء بالفتيات، لقد قدمن مباراة استثنائية. من الصعب القول من كان يستحق الفوز أكثر، فقد تقلبت المباراة من اليمين إلى اليسار. تهانينا لأستراليا".

وتابع المدرب الذي حل بدلا من كورين دياكر التي دخلت في خلافات مع لاعباتها قبل النهائيات "يجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة والتفكير بالألعاب الأولمبية. لدينا ملعب مكتظ، دولة بأكملها ضدنا.هذا كرة القدم والقدر اختار. أعتقد أننا كنا نستحق الأفضل".

وإلى ذلك، ستلتقي أستراليا الفريق الإنكليزي أو الكولومبي في الدور نصف النهائي للتنافس من أجل الظفر بمكان في النهائي الذي سيجرى يوم الأربعاء بسيدني.

فرانس24/ أ ف ب

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