تعرف إلى أغلى الانتقالات في عالم كرة القدم

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية في كرة القدم عقد العديد من الأندية صفقات كبيرة، أبرزها انتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ وديكلان رايس إلى أرسنال، ليدخلا قائمة اللاعبين الذين انتقلوا في صفقة تجاوزت 100 مليون يورو، وسط توقعات بانتقالات بارزة أيضا قبل انتهاء السوق في 31 آب/أغسطس 2023.

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أصبح هاري كين أحدث المنضمين إلى قائمة اللاعبين الذين انتقلوا في صفقة تجاوزت 100 مليون يورو (109.44 مليون دولار) بعدما انضم المهاجم الإنجليزي إلى بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم من توتنهام هوتسبير.

ولا تزال صفقة انتقال المهاجم البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في 2017 هي الأعلى على الإطلاق.

وفيما يلي أغلى اللاعبين على الإطلاق (قيمة الصفقات استنادا إلى بيانات النادي أو تقارير إعلامية):

1- انتقل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جرمان في عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

2- كيليان مبابي من موناكو إلى باريس سان جرمان في عام 2018 مقابل 180 مليون يورو.

3- فيليب كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة في عام 2018 مقابل 145 مليون يورو.

4- جواو فيلكس من بنفيكا إلى أتليتيكو مدريد في عام 2019 مقابل 126 مليون يورو.

5- إنزو فرنانديز من بنفيكا إلى تشيلسي في عام 2023 مقابل 121 مليون يورو.

6- ديكلان رايس من وست هام يونايتد إلى أرسنال في عام 2023 مقابل 121 مليون يورو.

7- أنطوان غريزمان من أتليتيكو مدريد إلى برشلونة في عام 2019 مقابل 120 مليون يورو.

8- جاك غريليش من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي في عام 2021 مقابل 117 مليون يورو.

9- روميلو لوكاكو من إنتر ميلان إلى تشيلسي في عام 2021 مقابل 115 مليون يورو.

10- كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس في عام 2018 مقابل 112 مليون يورو.

11- بول بوغبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد في عام 2016 مقابل 110 مليون يورو.

12- عثمان ديمبلي من دورتموند إلى برشلونة في عام 2017 مقابل 105 مليون يورو.

13- جود بلينغهام من دورتموند إلى ريال مدريد في عام 2023 مقابل 103 مليون يورو.

14- غاريث بيل من توتنهام إلى ريال مدريد في عام 2013 مقابل 100 مليون يورو.

15- إيدن هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد في عام 2019 مقابل 100 مليون يورو.

16- هاري كين من توتنهام إلى بايرن ميونيخ في عام 2023 مقابل 100 مليون يورو.

فرانس 24/ رويترز

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