الحارس كيبا أريزابالاغا ينتقل معارا إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي لموسم واحد

اتفق ناديا ريال مدريد وتشيلسي على انتقال الحارس كيبا أريزابالاغا إلى النادي الملكي لمدة موسم واحد على سبيل إعارة ، وذلك لسد الشغور الذي تسبب فيه غياب حارس مدريد الأول البلجيكي تيبو كورتوا بسبب قطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى مما سيبعده عن الملاعب لعدة أسابيع. وكان كيبا أريزابالاغا قد عزز صفوف تشيلسي قادما من أتليتيك بيلباو في 2018 مقابل 80 مليون يورو في صفقة قياسية بالنسبة لحارس مرمى.

حارس المرمى كيبا أريزابالاغا خلال مباراة فريقه تشيلسي ضد بروسيا دورتموند، 2 آب/أغسطس 2023.

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أعلن ناديا ريال مدريد وتشيلسي اليوم الاثنين توصلهما إلى اتفاق يقضي بإعارة حارس المرمى كيبا أريزابالاغا لمدة موسم واحد إلى النادي الإسباني.

وسيصل أريزابالاغا البالغ عمره 28 عاما كبديل مؤقت للحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي سيغيب عدة أشهر بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال حصة تدريبية يوم الخميس الماضي.

وانضم كيبا أريزابالاغا إلى تشيلسي من أتليتيك بيلباو في 2018 مقابل 80 مليون يورو في صفقة قياسية لحارس مرمى لكنه لم يشعر بالارتياح في النادي اللندني الذي تعاقد مع الحارس روبرت سانشيز من برايتون آند هوف ألبيون الصيف الحالي.

وذكرت تقارير أن بايرن ميونيخ استهدف التعاقد مع الحارس الإسباني، إذ يسعى النادي الألماني لاستبدال حارسه المصاب مانويل نوير، لكن ريال مدريد تحرك بشكل أسرع لحسم الصفقة.

وتلقى ريال مدريد ضربة قوية بسبب هذه الإصابة لأنه سيفتقد أحد العناصر الأساسية خلال الموسم الحالي.

وانضم كورتوا إلى ريال مدريد من تشيلسي عام 2018 بعد الفوز بلقبين للدوري الإنكليزي الممتاز وكأس الاتحاد وكأس رابطة الأندية المحترفة خلال الفترة التي قضاها في ستامفورد بريدج.

وفاز كورتوا بجائزة رجل المباراة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 أمام ليفربول بعدما قدم أداء يُعد من أفضل ما قدمه حراس المرمى في نهائي البطولة.

وتصدى كورتوا لتسع تسديدات أمام ليفربول في باريس ليفوز ريال مدريد 1-صفر ويحقق البطولة للمرة 14 ويعزز رقمه القياسي للقب. وبات الأوكراني أندري لونين الحارس الوحيد في قائمة ريال مدريد في الوقت الحالي.

وخاض لونين البالغ عمره 24 عاما تسع مباريات في الدوري الإسباني منذ انضمامه من زوريا لوغانسك عام 2018. وقضى الحارس أول موسمين في إسبانيا معارا لفرق ليغانيس وريال بلد الوليد وأوفيدو.

فرانس24/ رويترز

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