نيمار يقترب من الانتقال إلى الهلال السعودي بعد ست سنوات في باريس سان جرمان

يبدو أن مسيرة النجم البرازيلي نيمار في نادي "باريس سان جرمان" قد شارفت على الانتهاء إذ أفادت مصادر مطلعة بأن نادي الهلال السعودي قد يكون الوجهة المقبلة لنيمار الذي حل بباريس في 2017 في إطار صفقة تاريخية آنذاك بلغت قيمتها 222 مليون يورو. وهو ما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية المتخصصة في الشأن الرياضي الأحد. وفي حال تم الاتفاق بين السعوديين ووكلاء نيمار، فقد تبدأ على الفور المفاوضات مع باريس سان جرمان الذي قد يودع نجما آخر من نجومه بعد رحيل ميسي عن صفوفه إلى الولايات المتحدة.

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يتجه باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، إلى خسارة نجم جديد آخر هذا الصيف بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرخيو راموس، حسب مصدر مقرب من المفاوضات قال إن البرازيلينيمار "سيرحل على الأرجح"، متحدثا عن عرض من السعودية.

وقال المصدر إن البرازيلي الذي قدم إلى سان جرمان عام 2017 من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، "لم يعد جزءا من خطط المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي والنادي".

وأفاد المصدر أن البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما يتفاوض حاليا مع أحد الأندية السعودية "والذي يتعين عليه بعد ذلك التوصل لاتفاق مع باريس سان جرمان"، مؤكدا بذلك ما كشفته الأحد صحيفة "ليكيب" الرياضية عن تقدم الهلال السعودي بعرض لنجم برشلونة السابق. وأشار مصدر آخر أن "السعودية تجري فعليا مفاوضات مباشرة مع وكلاء نيمار".

وأضاف أنه "إذا توصلنا إلى اتفاق معه في الساعات المقبلة، فسنبدأ التفاوض مع باريس سان جرمان على الفور. وسيلعب مع الهلال إذا ما أُبرمت الصفقة"، مؤكدا أنه "سيحصل على راتب كبير".

اقرأ أيضاآخرهم الفرنسي نغولو كانتي... لماذا تستقطب السعودية نجوم كرة القدم العالميين؟وسبق لسان جرمان أن افترق هذا الصيف عن ميسي الذي انتقل الى إنتر ميامي الأمريكي بعدما ارتبط اسمه بانتقال محتمل الى الدوري السعودي الذي أحدث "ثورة" في سوق الانتقالات هذا الصيف بضمه مجموعة كبيرة من النجوم الكبار في الملاعب الأوروبية، مثل الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي والسنغالي ساديو مانيه والجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

ويتزامن خبر إمكانية رحيل نيمار عن النادي الباريسي مع قرار الأخير بإعادة نجمه الآخر كيليان مبابي إلى الفريق الأول اعتبارا من تمارين الأحد، بعدما استبعد بسبب أزمة تجديد عقده.

وغاب نيمار عن افتتاح الدوري المحلي السبت حيث تعادل سان جرمان على أرضه مع لوريان من دون أهداف في مستهل حملة الدفاع عن لقبه، وذلك بداعي المرض بحسب ما زعم النادي.

والحديث عن رحيل نيمار مخالف لما صرح به نجم برشلونة السابق في تموز/يوليو حين قال في مقابلة مع الصحافي الرياضي البرازيلي الشهير كاسيميرو ميغيل على شبكة "يوتيوب" "آمل في البقاء في باريس سان جرمان (هذا الموسم)، لدي عقد معه ولم يتحدث معي أي مسؤول حتى الآن" بشأن الانتقال المحتمل إلى فريق آخر.

وأضاف النجم البرازيلي "أنا هادئ على الرغم من الود المفقود بيني وبين أنصار النادي. سأكون متواجدا هنا مع حب أو من دونه".

وسرت شائعات تحدثت عن إمكانية رحيل نيمار (31 عاما) عن سان جرمان بسبب إصاباته المتكررة من جهة وإعادة بناء فريق العاصمة الفرنسية من جهة ثانية باشراف المدرب الجديد إنريكي.

وغاب نيمار عن الملاعب منذ شباط/فبراير الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية في كاحله وعاود التدريبات في تموز/يوليو.

وشارك البرازيلي في أوائل الشهر الحالي في أولى مبارياته بعد غياب لقرابة ستة أشهر وسجل هدفين على مدى 90 دقيقة في فوز فريقه على تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بثلاثية نظيفة وديا في بوسان.

فرانس 24/ أ ف ب

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