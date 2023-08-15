مونديال السيدات: إسبانيا تهزم السويد 2-1 وتتأهل إلى النهائي لأول مرة في تاريخها

أقصت لاعبات منتخب لاروخا الثلاثاء منتخب السويد العتيد، في إطار نصف نهائي مونديال السيدات لكرة القدم الذي تحتضنه أستراليا ونيوزيلندا، في مقابلة مشوقة شهدت عدة تقلبات في أواخر اللقاء، قبل أن تخطف الاسبانيات هدف الفوز في وقت قاتل من اللقاء. وبذلك تتأهلن لأول مرة في تاريخهن إلى نهائي كأس العالم، وتنتظرن الفائز بين منتخبي أستراليا وأنكلترا الأربعاء.

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فرحة سلمى بارالويلو بعد هدفها ضد السويد في نصف نهائي المونديال.

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تأهل الثلاثاء، المنتخبالإسباني للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي مونديال السيدات على حساب منتخب السويد، بهدفين مقابل هدف واحد، في مقابلة مجنونة.

وجاء تأهل المنتخب الاسباني إلى المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في كرة القدم المقامة في أستراليا ونيوزيلندا، للمرة الأولى في تاريخه إثر تغلبه على السويد 2-1 في الدور نصف النهائي الثلاثاء في أوكلاند.

وفي مواجهة حامية الوطيس، سجلت أولغا كارمونا هدف الفوز لبلادها في الدقيقة 89، بعدما كانت ريبيكا بلومكفيست أدركت التعادل للسويد قبلها بدقيقة واحدة. وافتتحت الاسبانية البديلة سلمى بارالويلو التسجيل في الدقيقة 81.

وستُواجه اسبانيا في النهائي الفائز بين أستراليا المضيفة وانكلترا في نصف النهائي الآخر الأربعاء في سيدني.

فرانس24/ أ ف ب

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