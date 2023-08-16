مونديال السيدات: إنكلترا تقصي أستراليا وتضرب موعدا مع إسبانيا في النهائي

أقصت إنكلترا الأربعاء أستراليا، البلد المضيف مع نيوزيلندا، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في نصف نهائي مونديال السيدات لكرة القدم. وبهذه النتيجة وضعت الإنكليزيات حدا لعقدة الدور نصف النهائي بعدما خرجن منه مرتين سابقا (2015 و2019)، لتضربن موعدا مع المنتخب الإسباني في النهائي.

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وضع المنتخب الإنكليزي حدا لمغامرة نظيره الأسترالي مستضيف كأس العالم للسيدات في كرة القدم مع نيوزيلندا، بفوزه عليه 3-1 في نصف النهائي الأربعاء في سيدني.

وكانت أهداف منتخب "اللبؤات الثلاث" من توقيع إيلا توني (36) ولورين هيمب (71) وأليسيا روسو (86)، فيما أحرزت سام كير هدف الأستراليات الوحيد (63).

وتقابل إنكلترا نظيرتها إسبانيا، الفائزة على السويد 2-1 الثلاثاء، في المباراة النهائية في سيدني يوم الأحد.

عقدة الدور نصف النهائي

ووضعت الإنكليزيات حدا لعقدة الدور نصف النهائي بعدما خرجت منه مرتين سابقا (2015 و2019)، حيث أظهرت بطلات أوروبا رغبة واضحة في بلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخهن.

وخاضت اللاعبة الأسترالية سام كير مباراتها الأولى كأساسية بعد تعافيها من الإصابة، وتمكنت من معادلة النتيجة بهدف عالمي في الشوط الثاني (63) بعدما كانت الإنكليزية تون افتتحت التسجيل في الشوط الأول من تسديدة صاروخية من داخل المنطقة لمصلحة منتخب بلادها (36).

لكن الحشد الجماهيري الغفير الذي بلغ حوالى 75 ألفا في مدرجات سيدني، لم يمنع المنتخب الإنكليزي من تسجيل هدفين حاسمين أنهيا آمال أصحاب الأرض، الأول عبر هيمب التي شقت طريقها إلى داخل المنطقة وسددت في الزاوية (71) والثاني عن طريق روسو (86). لتنهي إنكلترا مغامرة المنتخب المضيف.

بطولة استثنائية

ورغم خسارتها، خاضت أستراليا بطولة استثنائية على أرضها حيث يُعد بلوغ الدور نصف النهائي أفضل نتيجة لها في تاريخها، وقد تكون أمام فرصة سانحة للخروج بميدالية برونزية عندما تُواجه السويد على المركز الثالث.

ومع عودة كير إلى التشكيلة، أجرى المدرب الأسترالي توني غوستافسون تغييرين على تشكيلته، فأعاد إميلي فان إيغموند إلى دكة البدلاء، فيما حلّت كلير بولكينغورن مكان ألانا كينيدي بسبب المرض.

من جهته، أبقت مدربة إنكلترا سارينا ويغمان على التشكيلة ذاتها التي تغلبت على كولومبيا 2-1 في ربع النهائي، حيث غابت المهاجمة لورن جيمس للمرة الثانية بعد إيقافها لمباراتين.

فرانس24/ أ ف ب

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