الاتحاد الدولي للسباحة يستحدث "فئة مفتوحة" للمتحولين جنسيا خلال منافسات برلين

كشف الاتحاد الدولي للسباحة الأربعاء عن إقامة "فئة مفتوحة" خلال المنافسات المقامة في برلين تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وصوت الاتحاد العام الماضي لتقييد مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في مسابقة النخبة للسيدات وإطلاق فئة مفتوحة أعلن عنها الشهر الماضي. وستشهد منافسات الفئة المفتوحة سباقات 50 مترا و100 متر على صعيد كافة أنواع السباقات خلال البطولة المقامة في الفترة من السادس وحتى الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

السباحة الأميركية المتحولة جنسياً ليا توماس خلال منافسات بطولة الجامعات الأمريكية في أتلانتا، جورجيا. 19 آذار/ مارس 2022.

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قال الاتحاد الدولي للسباحة الأربعاء، إن بطولة العالم المقبلة ستشهد إقامة "فئة مفتوحة" وذلك خلال المنافسات المقامة في برلين تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وصوت الاتحاد العام الماضي لتقييد مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في مسابقة النخبة للسيدات، وإطلاق فئة مفتوحة أعلن عنها الشهر الماضي.

وقال حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي: "حين وضع الاتحاد سياسته بشأن أهلية المشاركة في مسابقات الرجال والنساء، التزمنا باستكشاف إمكانية إطلاق الفئة المفتوحة".

وستشهد منافسات الفئة المفتوحة سباقات 50 مترا و100 متر على صعيد كافة أنواع السباقات خلال البطولة المقامة في الفترة من السادس وحتى الثامن من تشرين الثاني/أكتوبر المقبل.

وأضاف الاتحاد الدولي أن الفئة المفتوحة قد تضاف لبطولات أخرى في المستقبل.

فرانس24/ أ ف ب

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