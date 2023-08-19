مونديال السيدات: السويد تتغلب على أستراليا وتتوج بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة

ضمن المنتخب السويدي المركز الثالث في منافسات كأس العالم للسيدات، إثر فوزه السبت، على نظيره الأسترالي بنتيجة 2-0، خلال مباراة احتضنها ملعب "سونكورب" بمدينة بريزبن الأسترالية. واستهل المنتخب السويدي التسجيل بهدف للاعبة فريدولينا رولفو، سجلته من ضربة جزاء في الدقيقة 30. وبهذا يكون المنتخب السويدي قد ظفر بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة.

فرحة سيدات المنتخب السويدي إثر فوزهن على نظيراتهن الأستراليات وضمان المركز الثالث ضمن منافسات كأس العالم للسيدات بأستراليا ونيوزيلندا 2023. استاد بريسبان، بريزبين، أستراليا - 19 آب/أغسطس 2023

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انتزع المنتخب السويدي المركز الثالث ضمن منافسات كأس العالم للسيدات للمرة الرابعة، إثر تغلبه السبت على أستراليا بملعب "سونكورب بمدينة بريزبن الأسترالية".

وسبق أن فجرت السويد المفاجأة في ثمن النهائي عندما أقصت بركلات الترجيح الولايات المتحدة التي كانت تطمح إلى إحراز اللقب ثلاث مرات تواليا في سابقة تاريخية.

في ما يأتي نتائج الأدوار الإقصائية حتى الأحد (بتوقيت غرينيتش):

ثمن النهائي

السبت 5 آب/أغسطس

سويسرا - إسبانيا 1-5

اليابان - النروج 3-1

الأحد 6 آب/أغسطس

هولندا - جنوب أفريقيا 2-صفر

السويد - الولايات المتحدة 5-4 بركلات الترجيح (0-0)

الإثنين 7 آب/أغسطس

إنكلترا - نيجيريا 4-2 بركلات الترجيح (0-0)

أستراليا - الدانمارك 2-0

الثلاثاء 8 آب/أغسطس

كولومبيا - جامايكا 1-0

فرنسا - المغرب 4-0

ربع النهائي

الجمعة 11 آب/أغسطس

إسبانيا - هولندا 2-1 بعد التمديد

اليابان - السويد 1-2

السبت 12 آب/أغسطس

أستراليا - فرنسا 7-6 بركلات الترجيح (0-0)

إنكلترا - كولومبيا 2-1

نصف النهائي

الثلاثاء 15 آب/أغسطس

إسبانيا - السويد 2-1

الأربعاء 16 آب/أغسطس

أستراليا - إنكلترا 1-3

تحديد المركز الثالث

السبت 19 آب/أغسطس

السويد - أستراليا 2-0

النهائي

الأحد 20 آب/أغسطس

(10,00) إسبانيا - إنكلترا (سيدني)

فرانس24/ أ ف ب / رويترز

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