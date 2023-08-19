ياسين بونو... حارس الأسود الذي "يحب التحدي" ويتطلع لـ"كتابة التاريخ" مع الهلال السعودي

مونديال 2022

انتقل الحارس المغربي ياسين بونو الخميس إلى الهلال السعودي في صفقة قدرت قيمتها وسائل إعلام إسبانية بـ21 مليون يورو (22.8 مليون دولار). وهذا، بعد تجربة متميزة ضمن نواد إسبانية، لاسيما فريق إشبيلية، ثم الأداء الاستثنائي إلى جانب أسود الأطلس في مونديال قطر. ولا يخفي بونو أنه توجه للهلال محملا بعدد من التحديات ومتطلعا لـ"كتابة التاريخ" مع الفريق السعودي.

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ياسين بونو خلال فوز المغرب على إسبانيا في ثمن نهائي مونديال قطر. 6 ديسمبر/كانون الأول 2022.

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ينطلق حارس أسود الأطلس ياسين بونو في تجربة احتراف جديدة مع الهلال السعودي، سيرفع فيها جملة من التحديات للتألق من جديد كأحد كبار حراس المرمى في العالم.

وللنجم المغربي مسيرة كروية حافلة بالإنجازات، انطلقت مع الوداد الذي احترف بصفوفه في 2010 قبل أن ينتقل إلى إسبانيا وتحديدا إلى أتلتيكو مدريد في 2012، ليعود ويحرس عرين ريال سرقسطة بالإعارة ثم جيرونا وإشبيلية.

وتتذكر جماهير الكرة أداءه الاستثنائي إلى جانب الأسود في مونديال قطر. وساهم بونو بقوة في حصول منتخب بلاده على المركز الرابع في نهائيات كأس العالم 2022، بتدخلات مذهلة، خصوصا في ركلات الترجيح أمام المنتخب الإسباني في ثمن النهائي.

وفي جعبة صاحب الـ55 مباراة دولية لقبين خلال مسيرته مع إشبيلية، حيث فاز بمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عامي 2020 و2023.

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ويأتي هذا التعاقد مع الهلال السعودي بعد خسارته الكأس السوبر الأوروبية أمام مانشستر سيتي الإنكليزي بركلات الترجيح 4-5 بعد تعادلهما 1-1، في مباراة تألق خلالها بين الخشبات الثلاث وحرم بطل الثلاثية من عدة أهداف محققة.

ويُعد بونو من الحراس القلائل في العالم الذين زاروا الشباك، حيث سجل مع إشبيلية في مرمى ريال مايوركا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وخاض بونو 319 مباراة في مشواره مع الأندية، وخرج بشباك نظيفة في 114 منها، وسكن مرماه 365 هدفا.

تحد جديد

عبر الحارس الدولي المغربي ياسين بونو عن جاهزيته لخوض التحدي الذي ينتظره مع نادي الهلال السعودي، بعد انتقاله الخميس من إشبيلية الإسباني حتى عام 2026.

وقال بونو لقناة النادي "سعيد جدا للانضمام لناد كبير وتاريخي مثل الهلال يلعب أدوارا طليعية دوما وأكبر فريق في آسيا". وأضاف "بالنسبة لي هذا تحد جديد في مسيرتي الكروية. جماهير الهلال تنتظر أشياء كبيرة وهذا شيء إيجابي لأني أحب التحديات والتوقعات الكبيرة".

واستطرد: "نعرف الهلال منذ سنوات. لعبنا ضده مع الوداد في دوري أبها وشاهدت قاعدته الجماهيرية. وأخيرا (في الدور الثاني من مونديال الأندية عندما فاز الهلال على الوداد بركلات الترجيح) رغم أني ابن الوداد وشاهدت المواجهة، كنت أعرف أنها لن تكون سهلة لأن الهلال فريق قوي".

وتابع بونو (32 عاما) "جئت بعقلية كتابة التاريخ مع الهلال. أظن هناك موهبة كبيرة في الدول العربية والسعودية الآن تمنحنا فرصة لكي نثبت ذلك".

ويشكل بونو إضافة جديدة للهلال الذي عقد صفقات باذخة ودعم صفوفه بنجوم عالميين مثل المهاجم البرازيلي نيمار، لاعبي الوسط البرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي والجناح البرازيلي مالكوم.

وذكرت الصحف الإسبانية أن صفقة انتقال بونو بلغت 21 مليون يورو (22.8 مليون دولار)، فيما أشارت تقارير سابقة إلى رغبة ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني بضمه لتعويض إصابة حارسيهما البلجيكي تيبو كورتوا ومانويل نوير تواليا.

فرانس24/ أ ف ب

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