الدوري الفرنسي: تولوز يخطف تعادلا ثمينا من باريس سان جرمان بفضل هدف الدولي المغربي أبوخلال

تمكن نادي تولوز من فرض التعادل 1-1 على ضيفه باريس سان جرمان السبت ضمن المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفضل ركلة جزاء نفذها المغربي زكريا أبوخلال إثر خطأ ارتكبه في حقه مواطنه أشرف حكيمي. ورغم عودة نجم منتخب "الديوك" كيليان مبابي، فشل النادي الباريسي في انتزاع الفوز. من جهة أخرى، مني فريق ليون بخسارة، هي الثانية تواليا، أمام مونبلييه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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انتزع نادي تولوز تعادلا ثمينا من حامل اللقب باريس سان جرمان قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي ضمن المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم السبت.

ولم تكن عودة النجم كيليان مبابي إلى تشكيلة النادي الباريسي حامل اللقب مكتملة الأوصاف.

وعلى ملعب تولوز، دخل مبابي من دكة البدلاء في الدقيقة 51 في اللحظة ذاتها التي دفع فيها المدرب الجديد لسان جرمان الإسباني لويس إنريكي بالوافد الجديد من برشلونة الإسباني الدولي الفرنسي عثمان ديمبيليه.

وتأتي عودة مبابي بعد صيف بدأ بإمكانية رحيله عن فريق العاصمة الفرنسية، وتمكن بطل كأس العالم 2018 من تسجيل هدف التقدم من ركلة جزاء إثر عرقلته داخل المنطقة. وسجل مبابي هدفه التاسع في آخر 11 مباراة له مع سان جرمان ومن ضمنها مواجهات من الموسم المنصرم.

إلا أن تولوز رد بشكل صاعق بهدف التعادل من ركلة جزاء نفذها المغربي زكريا أبوخلال إثر خطأ ارتكبه في حقه مواطنه أشرف حكيمي.

وبقي سان جرمان بلا فوز بعد مرحلتين، إذ تعادل في المرحلة الأولى أيضا أمام لوريان 0-0، ليصبح في رصيده نقطتين في المركز الثامن. بينما يحتل تولوز المركز الثالث بأربع نقاط بالتساوي مع مونبلييه المتصدر ومرسيليا.

وسيكون أمام إنريكي البحث عن حلول سريعة لوضع فريقه على سكة الانتصارات.

وغادر صفوف سان جرمان العديد من اللاعبين هذا الصيف وفي طليعتهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرخيو راموس والبرازيلي نيمار أخيرا.

الخسارة الثانية تواليا لليون

من جهة أخرى، قاد الجناح الأردني موسى التعمري فريقه مونبلييه إلى فوز ساحق على حساب ليون 4-1.

وألحق مونبلييه الخسارة الثانية تواليا بمنافسه الذي استهل موسمه بهزيمة أمام ستراسبورغ 1-2، ليقبع في ذيل الترتيب، فيما انتزع مونبلييه صدارة الترتيب بعدما عزّز رصيده إلى أربع نقاط عقب تعادله في المباراة الأولى أمام لو هافر 2-2.

وما زاد في الطين بلة بالنسبة لليون الذي يشرف عليه لوران بلان، أنه أكمل اللقاء من الدقيقة الـ80 بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه المخضرم ألكسندر لاكازيت بعد تدخل عنيف على تيجي سافانييه احتجاجا على عدم منح فريقه ركلة حرة، بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم مونبلييه 3-1.

وسجل مونبلييه أهدافه عن طريق أرنود نوردين، التعمري والنيجيري أكور آدامز. وكان لاكازيت نفسه أحرز هدف ليون الوحيد.

ورفع آدامز رصيده من الأهداف إلى ثلاثة هذا الموسم بعدما سجل هدفين أيضا لمونبلييه في المرحلة الأولى.

ويواجه ليون موسما عصيبا من بداياته، حيث لا تبدو تشكيلته قادرة على مضاهاة الفرق الأخرى في "ليغ1"، وذلك بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز السابع.

فرانس24/ أ ف ب

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