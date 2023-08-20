بطولة إسبانيا: برشلونة يحقق فوزا متأخر على قادش بهدفين نظيفين

سجل بيدري وفيران توريس هدفين قرب النهاية ليحقق البطل برشلونة فوزه الأول في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم 2-صفر على ضيفه قادش الذي تألق حارسه كونان ليديسما الأحد.

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لاعبو برشلونة خلال احتفالهم بالهدف الأول لفريقهم خلال مباراة الدوري الإسباني لكرة القدم ضد نادي قادش. برشلونة في 20آب/ أغسطس 2023.

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حقق برشلونة حامل اللقب فوزا متأخرا على ضيفه قادش 2-0 الأحد، في أول مباراة رسمية على ملعبه الجديد بعيدا عن كامب نو، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل بيدري (82) والبديل فيران توريس (90+4) الهدفين ليحقق النادي الكاتالوني فوزه الأول بعد تعادله سلبا افتتاحا مع مضيفه خيتافي الأسبوع الماضي.

ويخوض برشلونة مبارياته على الملعب الأولمبي الواقع على تلة مونتجوك في المدينة في حين يشهد ملعبه العريق كامب نو إعادة بناء وترميم لمدة عام ونصف.

وكاد أن يتكرر التعادل السلبي لولا هدف بيدري الذي جاء بعد تمريرة ذكية من الألماني إلكاي غوندوغان الوافد من مانشستر سيتي بطل إنكلترا إلى داخل المنطقة تابعها الإسباني خاطفة في الشباك.

وأكد توريس فوز فريقه بعد أن وصلته الكرة برأسية من البولندي روبرت ليفاندوفسكي من منتصف الملعب، ليتوغل إلى المنطقة ويسكنها الشباك.

واختار المدرب تشافي هيرنانديز الموقوف بعد طرده ضد خيتافي، لامين يامال ابن الـ16 عاما في التشكيلة الأساسية على الرواق الأيمن بدلا من البرازيلي رافينيا الذي أوقف بدوره الأسبوع الماضي.

وأتيحت ليامال الذي شارك أساسيا للمرة الأولى مع فريقه، الفرصة الأفضل في الشوط الأول بعد تسديدة من الزاوية أبعدها الحارس الارجنتيني جيريمياس ليديسما.

وأقيمت المباراة أمام حوال 40 ألف متفرج، إذ كان هناك حوالي 10000 مقعد فارغ مع انخفاض مبيعات التذاكر الموسمية بسبب الانتقال المؤقت من كامب نو.

وقام الحارس الالماني مارك-أندريه تير شتيغن بتصد رائع ليبعد هدف مؤكد لروجر مارتي بعد أن تواجها وجها بعد أن خسر أليخاندرو بالديه الكرة في منتصف الملعب.

وحرم الوافد الجديد أوريول روميو من هدف باكرا في الشوط الثاني بعد أن أبعدت محاولته بعد بلبلة داخل المنطقة.

وكاد روبن ألكاراس أن يمنح "الغواصة الصفراء" التقدم لكنه سدد بعيدا فيما كانت محاولة كريس راموس قريبة.

وعاند الحظ برشلونة بعدما ارتدت رأسية غافي من العارضة قبل أن يزج تشافي بالمغربي عبدلصمد الزلزولي بدلا منه.

كما تحول إلى تشكيل 3 مدافعين ودفع بأنسو فاتي بدلا من بالدي بحثا عن الهدف وسط ارتفاع الحرارة ولجوء اللاعبين الى توقف لشرب المياه.

وسدد المغربي كرة قوية تصدى لها الحارس قبل أن يتمكن أخيرا بيدري من هز الشباك بعد أن تابع تمريرة جميلة وذكية من غوندوغان. احتفل رافعا قميصا كتب عليه الدعم لتينيريفي التي تشهد حرائق في الغابات.

كاد قادش يعادل بتسديدة من الفنزويلي داروين ماتشي لكنه سدد فوق العارضة قبل أن يحسم توريس الفوز.

فرانس24/ أ ف ب

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