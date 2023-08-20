كأس العالم لكرة القدم للسيدات

مونديال السيدات: إسبانيا تتغلب على إنكلترا بالنهائي وتحرز لقب كأس العالم لأول مرة في تاريخها

فاز المنتخب الإسباني للسيدات لأول مرة في تاريخه بلقب كأس العالم إثر انتصاره بهدف نظيف على نظيره الإنكليزي في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب ستاديوم بسيدني بأستراليا الأحد. وسجلت الهدف الوحيد أولغا كارمونا في الدقيقة الـ29، بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء. تحدت إسبانيا الاضطرابات خارج الملعب لتصنع تاريخها الخاص، وتحمل المدرب خورخي فيلدا وشخصيته الصارمة الشكاوى الرئيسة، ورغم غياب 12 من 15 لاعبة، استطاع "لاروخا" دخول التاريخ بتحقيق اللقب العالمي.

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المهاجمة الإسبانية ماريونا كالدينتي ولاعبة الوسط الإسبانية وتيريزا أبيليرا تحتفلن بعد أن سجل منتخبهن هدفه الأول ضد سيدات إنكلترا ضمن نهائي بطولة كأس العالم للسيدات. بأستراليا ونيوزيلندا 2023. الأحد 20 آب/أغسطس.
المهاجمة الإسبانية ماريونا كالدينتي ولاعبة الوسط الإسبانية وتيريزا أبيليرا تحتفلن بعد أن سجل منتخبهن هدفه الأول ضد سيدات إنكلترا ضمن نهائي بطولة كأس العالم للسيدات. بأستراليا ونيوزيلندا 2023. الأحد 20 آب/أغسطس. © أ ف ب
نص: فرانس24 تابِع
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فيديو: أنور القاسم
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كتب المنتخب الإسباني التاريخ إثر فوزه الأحد على نظيره الإنكليزي وظفره بلقب بطولة كأس العالم للسيدات خلال نهائي مثير احتضنه ملعب ستاديوم بسيدني في أستراليا وحضرها نحو 75 ألف متفرج.

وسجلت هدف الفوز قائدة منتخب "لا روخا" أولغا كارمونا في الدقيقة 29، بينما ضيّعت زميلتها جنيفير هيرموسو ركلة جزاء صدتها حارسة "اللبؤات الثلاث" ماري إيربس (70).

وأسكت المدرب الإسباني خورخي فيلدا بفوزه في مونديال السيدات الذي احتضنته كل من أستراليا ونيوزيلندا الانتقادات التي طالته العام الماضي، بسبب تمرد 15 لاعبة دولية نددن بأساليبه الصارمة.

المنتخبات الفائزة بكأس العالم لكرة القدم للسيدات:

  1. 1991: الولايات المتحدة
  2. 1995: النرويج
  3. 1999: الولايات المتحدة
  4. 2003: ألمانيا
  5. 2007: ألمانيا
  6. 2011: اليابان
  7. 2015: الولايات المتحدة
  8. 2019: الولايات المتحدة
  9. 2023: إسبانيا 

المنتخبات الأكثر تتويجا بكأس العالم للسيدات:

  • 4- الولايات المتحدة
  • 2- ألمانيا
  • 1- النرويج، اليابان

 

فرانس24/ أ ف ب

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