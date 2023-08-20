مونديال السيدات: إسبانيا تتغلب على إنكلترا بالنهائي وتحرز لقب كأس العالم لأول مرة في تاريخها

كأس العالم لكرة القدم للسيدات

فاز المنتخب الإسباني للسيدات لأول مرة في تاريخه بلقب كأس العالم إثر انتصاره بهدف نظيف على نظيره الإنكليزي في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب ستاديوم بسيدني بأستراليا الأحد. وسجلت الهدف الوحيد أولغا كارمونا في الدقيقة الـ29، بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء. تحدت إسبانيا الاضطرابات خارج الملعب لتصنع تاريخها الخاص، وتحمل المدرب خورخي فيلدا وشخصيته الصارمة الشكاوى الرئيسة، ورغم غياب 12 من 15 لاعبة، استطاع "لاروخا" دخول التاريخ بتحقيق اللقب العالمي.

© أ ف ب

المهاجمة الإسبانية ماريونا كالدينتي ولاعبة الوسط الإسبانية وتيريزا أبيليرا تحتفلن بعد أن سجل منتخبهن هدفه الأول ضد سيدات إنكلترا ضمن نهائي بطولة كأس العالم للسيدات. بأستراليا ونيوزيلندا 2023. الأحد 20 آب/أغسطس.

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كتب المنتخب الإسباني التاريخ إثر فوزه الأحد على نظيره الإنكليزي وظفره بلقب بطولة كأس العالم للسيدات خلال نهائي مثير احتضنه ملعب ستاديوم بسيدني في أستراليا وحضرها نحو 75 ألف متفرج.

وسجلت هدف الفوز قائدة منتخب "لا روخا" أولغا كارمونا في الدقيقة 29، بينما ضيّعت زميلتها جنيفير هيرموسو ركلة جزاء صدتها حارسة "اللبؤات الثلاث" ماري إيربس (70).

⭐️ ¡¡𝗦𝗢𝗠𝗢𝗦 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗔𝗦 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗢!!



🏆 ¡¡LO HEMOS LOGRADO!!



🥹 No sabéis lo que esto significa realmente.



🫶 ¡¡HISTORIA DEL FÚTBOL ESPAÑOL!!



Lᴏs sᴜᴇɴ̃ᴏs sᴇ ᴄᴜᴍᴘʟᴇɴ... ❤️



🆚 #ESP - #ENG I 1-0 #JugarLucharYGanar I #FIFAWWC I #CampeonasDelMundo pic.twitter.com/9Ynd3EgNNc — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) August 20, 2023

وأسكت المدرب الإسباني خورخي فيلدا بفوزه في مونديال السيدات الذي احتضنته كل من أستراليا ونيوزيلندا الانتقادات التي طالته العام الماضي، بسبب تمرد 15 لاعبة دولية نددن بأساليبه الصارمة.

المنتخبات الفائزة بكأس العالم لكرة القدم للسيدات:

1991: الولايات المتحدة 1995: النرويج 1999: الولايات المتحدة 2003: ألمانيا 2007: ألمانيا 2011: اليابان 2015: الولايات المتحدة 2019: الولايات المتحدة 2023: إسبانيا

المنتخبات الأكثر تتويجا بكأس العالم للسيدات:

4- الولايات المتحدة

2- ألمانيا

1- النرويج، اليابان

فرانس24/ أ ف ب

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