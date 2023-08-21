إسبانيا: أشعلت الجدل على مواقع التواصل... قبلة رئيس الاتحاد على شفتي اللاعبة إيرموسو "تصرف عاطفي"

كأس العالم لكرة القدم للسيدات

ردا على الجدل الذي أثارته، قالت لاعبة المنتخب الإسباني للسيدات جينيفر إيرموسو إن قبلة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس على شفتيها خلال الاحتفال بلقب كاس العالم الأحد "تصرف عفوي عاطفي". وردت لاعبة خط الوسط على الانتقادات بالدفاع عن الرئيس وعن "سلوكه الجيد مع جميع اللاعبات".

© أ ف ب

لاعبة خط الوسط الإسبانية أليكسيا بوتيلاس وزميلتها جينيفر هيرموسو "على اليمين" بفوزهما بكأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا 2023.

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قالت لاعبة خط الوسط الإسبانية جينيفر إيرموسو الأحد إن تقبيلها على شفتيها من قبل رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس "تصرف عاطفي طبيعي".

وتعرض روبياليس لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب احتفاله مع إيرموسو خلال حفل التتويج بكاس العالم للسيدات الأحد بعد فوز إسبانيا على إنكلترا 1-0 لتحقق اللقب لأول مرة.

وكانت لاعبة خط الوسط قد صرحت عبر بث مباشر على إنستاغرام بعد المباراة قائلة "لم يعجبني ذلك"، على الرغم من أنها كانت تضحك وهي تتحدث.

وقالت إيرموسو في وقت لاحق عبر تصريحات نقلها الاتحاد الإسباني "كان تصرفا عفويا تماما متبادلا بسبب الفرح الهائل الذي يجلبه الفوز بكأس العالم".

وأضافت "الرئيس وأنا لدينا علاقة جيدة، وسلوكه معنا جميعا كان رائعا وكانت بادرة طبيعية من المودة والامتنان.... لقد فزنا بكأس العالم ولن نحيد عما هو مهم".

وأهدرت إيرموسو ركلة جزاء في المباراة لكن إسبانيا صمدت لتفوز بهدف أولغا كارمونا في الشوط الأول.

فرانس24/ أ ف ب

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