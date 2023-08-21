مونديال السيدات: رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم يعتذر عن القبلة المثيرة ويقر بارتكابه "خطأ"

بعدما أثارت قبلته على شفتي لاعبة الوسط جيني هيرموسو -خلال تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات الأحد بسيدني- ردود فعل عالمية. اعتذر رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس الإثنين وقال "بالتأكيد ارتكبت خطأ وعلي الإقرار بذلك. حصل ذلك بدون أية نية سيئة، في لحظة فرح كبيرة...".

فازت إسبانيا على إنكلترا 1-0 في نهائي مونديال كرة القدم للسيدات الأحد 20 آب/أغسطس 2023.

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أقر رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس الإثنين بارتكابه "خطأ" بسبب تقبيله لاعبة الوسط جيني هيرموسو على شفتيها، خلال تتويج منتخب بلادها بلقب كأس العالم للسيدات الأحد في سيدني.

وأثار تقبيل روبياليس (45 عاما) لاعبة الوسط على شفتيها ردود فعل عالمية، بيد أنه قال الإثنين في مقطع فيديو نشره التلفزيون الإسباني "بالتأكيد ارتكبت خطأ وعلي الإقرار بذلك. حصل ذلك بدون أية نية سيئة، في لحظة فرح كبيرة. هنا نراها (القبلة) طبيعية، لكن في الخارج أحدثت فوضى".

"لا خيار لدي سوى الاعتذار والتعلّم من ذلك"

تابع روبياليس "لا خيار لدي سوى الاعتذار والتعلّم من ذلك... وعند تمثيل الاتحاد أن أكون أكثر انتباها"، منتقدا الضجة التي أحدثها هذا الأمر.

وكان وزير الرياضة الإسبانية طالب في وقت سابق الإثنين روبياليس بالاعتذار. وقال ميكيل إيسيتا للإذاعة الإسبانية الوطنية "أعتقد أنه من غير المقبول تقبيل لاعبة على شفتيها لتهنئتها... عليه تقديم تفسيرات والاعتذار، هذا هو الأمر المنطقي".

"تصرف عاطفي طبيعي"

وفيما اعتبر الوزير أن الفوز على إنكلترا في النهائي 1-0 والتتويج للمرة الأولى في تاريخ البلاد، كان "لحظة من المشاعر الجياشة"، أضاف أن المسؤولين "عليهم توخي الحذر الشديد، لأننا نوجّه رسالة للمجتمع والرسالة هي حقوق متساوية، والاحترام".

هذا وشدّد روبياليس أنه يتمتع بـ"علاقة رائعة" مع هيرموسو التي دافعت عن رئيس اتحادها بعد تقبيلها "لم يعجبني ذلك"، رغم أنها كانت تضحك وهي تتحدث. وقالت في وقت لاحق إن هذه اللحظة نابعة من "تصرف عاطفي طبيعي".

وقالت هيرموسو في تصريحات نقلها الاتحاد الإسباني "كان تصرفا عفويا تماما متبادلا بسبب الفرح الهائل الذي يجلبه الفوز بكأس العالم". وأضافت "الرئيس وأنا لدينا علاقة جيدة، وسلوكه معنا جميعا كان رائعا وكانت بادرة طبيعية من المودة والامتنان... لقد فزنا بكأس العالم ولن نحيد عما هو مهم".

وأهدرت هيرموسو ركلة جزاء في المباراة لكن إسبانيا صمدت لتفوز بهدف أولغا كارمونا في الشوط الأول.

فرانس24/ أ ف ب

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