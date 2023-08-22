مونديال القوى: المغربي البقالي بطلا للعالم للمرة الثانية على التوالي في سباق 3 آلاف متر موانع

ألعاب القوى

للمرة الثانية على التوالي، استطاع المغربي سفيان البقالي الثلاثاء إحراز الميدالية الذهبية الثانية في سباق 3 آلاف متر موانع في بطولة العالم لألعاب القوى، التي تستضيفها العاصمة المجرية بودابست.

© أ ف ب/ أرشيف

العداء المغربي سفيان البقالي يحتفل بفوزه بذهبية سباق 3 آلاف متر موانع في مونديال يوجين لألعاب القوى في 18 تموز/يوليو 2022.

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أحرز العداء المغربي سفيان البقالي الثلاثاء الميدالية الذهبية للمرة الثانية تواليا وتوج باللقب في العاصمة المجرية بودابست حيث تجري منافسات البطولة العالمية لألعاب القوى في الفترة ما بين 19- 27 آب/أغسطس 2023.

هذا، وأنهى البقالي السباق بزمن 8:03.53 دقائق أمام الإثيوبي لاميشا غيرما (8:05.44 د) الذي حصد الفضية والكيني أبراهام كيبوت الثالث (8:11.98 د).

ويعد هذا اللقب العالمي الثاني تواليا للبقالي بعد يوجين العام الماضي.

ويذكر أن العداء المغربي كان قد حصد أيضا الذهبية في أولمبياد طوكيو صيف العام 2021.

فرانس24/ أ ف ب

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