كرة القدم: هل يتجه الدوري السعودي نحو العالمية بعد تعاقده مع نجوم الساحرة المستديرة؟

كرة القدم

تبدو خطة المسؤولين السياسيين والرياضيين السعوديين بشأن إعطاء قفزة نوعية لدوري كرة القدم المحلي ناجحة. فقد شدت انتباه عشاق اللعبة عبر العالم بقدر ما أثارت حصة خيالية من الاهتمام والمتابعة الإعلامية، من خلال تقارير مفصلة ومتسلسلة حول انتقال نيمار إلى نادي الهلال أو محرز إلى الأهلي عقب وصول رونالدو إلى النصر وبنزيمة إلى الاتحاد. والسؤال المطروح الآن، هل يتجه الدوري السعودي نحو العالمية بعد تعاقده مع النجوم الدولية؟

نيمار يتعاقد مع نادي الهلال السعودي قادما من باريس سان جرمان. صورة مأخوذة من حساب نادي الهلال السعودي على منصة إكس 15 آب/ أغسطس 2023.

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من كان يتخيل أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، والبرازيلي نيمار قائد منتخب "السيليساو" سيتنافسان يوما في مباراة رسمية بالدوري السعودي للمحترفين؟ ومن كان يتصور أن الفرنسي كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم عام 2022، سيواجه الجزائري رياض محرز في ديربي مدينة جدة الساحلية؟

لقد تحولت هذه الفرضية الجنونية من الخيال إلى الواقع، وبالفعل سيخوض رونالدو ونادي النصر في 30 نوفمبر/تشرين الثاني مباراة حامية أمام نيمار ونادي الهلال على استاد الملك فهد بالرياض. وقبل هذا الموعد، سيلعب الاتحاد بقيادة بنزيمة في 5 أكتوبر/تشرين الأول مقابلة ملتهبة أمام الأهلي بزعامة محرز على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

جدير بالذكر أيضا بأن رونالدو وبنزيمة، اللذين شكلا ثنائية رهيبة في ريال مدريد على مدى تسعة مواسم فازا خلالها بدوري أبطال أوروبا أربع مرات، سيتقابلان مع فريقيهما في 14 ديسمبر/كانون الأول في جدة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة.

تطلعات كبيرة وتساؤلات مشروعة

بات حلم السعوديين واقعا ملموسا مع انطلاق الدوري المحلي في 11 أغسطس/آب بفوز الأهلي على ضيفه الحزم 3-1، وسط تطلعات المسؤولين السياسيين والرياضيين في المملكة الثرية بأن تصبح بطولتها تدريجيا ضمن أبرز الدوريات في العالم، وفي ظل تساؤلات مشروعة حول قدرته بأن تتجه نحو العالمية بعد تعاقدها مع نجوم دولية.

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ومع هذا التحول في الدوري السعودي، اتضحت معالم إحدى المجالات المتنوعة التي تضمنتها "رؤية السعودية 2030" (خطة المملكة ما بعد النفط تم إطلاقها في أبريل/نيسان 2016) والتي سمحت إمكانية الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية عبر تحفيز القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة في تنمية الرياضة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.

فقد أكد رئيس عمليات الدوري السعودي لكرة القدم كارلو نهرا على هامش تقديم نادي الهلال لاعبه الجديد نيمار أن التوسع الاستثنائي في كرة القدم يدخل ضمن "مشروع طويل الأمد". ولم يخف نهرا أبدا عزيمة السلطات العليا للبلاد على إنفاق ما ينبغي من الأموال لأجل استقدام الكفاءات الضرورية لتحقيق الهدف المسطر.

وقال في تصريح لوكالة رويترز "لتحسين كفاءة الملعب يتعين علينا إنفاق المال" وبالتالي "هناك التزام بإنفاق الأموال لتحقيق هذه الكفاءة، ولم يتم تحديدها كميا لمثل هذه الفترة الطويلة". وتابع قائلا: "نعم من أجل تحسين الكفاءة علينا أن ندفع ثمنها".

فتح قوائم أندية الدوري السعودي للاعبين الأجانب بدون حد أقصى

فهل صدقت بعض التقارير الإعلامية التي أفادت بأن حصة الدعم الذي تقدمه الرياض لأجل تدعيم أندية الدوري ضمن "رؤية 2030" لا يقل عن 17 مليار دولار؟ يبدو ذلك وهما، لكن مئات الملايين التي صرفها صندوق الاستثمارات العامة منذ 30 ديسمبر/كانون الأول 2022 (أي منذ تعاقد نادي النصر مع كريستيانو رونالدو) تؤكد صحة التقديرات.

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وفي هذا المجال، يمكن القول إن المبالغ المعلنة تجاوزت الواقع لتصب في مجال الخيال والوهم. فكيف بلاعب أن يتقاضى 200 مليون يورو على امتداد عامين ونصف العام! على ما يبدو، هذا هو حال رونالدو وبنزيمة.

فصندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، تتجاوز أصوله 600 مليار دولار، واستحوذ على أربعة أندية بارزة هي الهلال والنصر (فريقان من مدينة الرياض) والاتحاد والأهلي (فريقا مدينة جدة).

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر فتح قوائم أندية الدوري للاعبين الأجانب بدون حد أقصى، "على أن يتم تحديد اللاعبين غير السعوديين بالحد المسموح به" (أي ثمانية لاعبين) خلال مهلة تمتد لغاية 15 سبتمبر/أيلول المقبل.

توالت التعاقدات وتسارعت وتيرة الصفقات

نتيجة لهذا القرار، توالت التعاقدات وتسارعت وتيرة الصفقات المبرمة مع نجوم الدوريات الأوروبية الكبرى، من إنكلترا إلى إسبانيا وإيطاليا. فقد عزز نادي النصر صفوفه بكل من السنغالي ساديو مانيه (من بايرن ميونيخ) والصربي مارسيلو بروزوفيتش (من إنتر ميلان) والبرازيلي أليكس تيليس (من مانشستر يونايتد) والبرتغالي أوتافيو (من بورتو).

من جانبه، اصطاد الهلال نجم كرة القدم البرازيلي نيمار بعد ستة مواسم قضاها في باريس سان جرمان، فضلا عن حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو (من إشبيلية) والمدافع السنغالي الدولي خاليدو كوليبالي والصربي ألكسندر ميتروفيتش من فولهام والبرتغالي روبين نيفيس من فولفرهامبتون الإنكليزي.

وكان الاتحاد تعاقد مع كريم بنزيمة قادما من ريال مدريد، ثم مع لاعب الوسط الفرنسي نغولو كونتي من تشلسي والبرتغالي جوتا من سيلتيك غلاسكو والبرازيلي فابينيو من نادي ليفربول. أما نادي الأهلي فتمكن من استقدام رياض محرز لصفوفه قادما من مانشستر سيتي حيث فاز بدوري أبطال أوروبا، كما أنه تعاقد مع الحارس السنغالي الدولي إدوار مندي (تشلسي) والمهاجم البرازيلي فيرمينيو من ليفربول والإيفواري فرانك كيسيه من برشلونة، إضافة إلى التركي مريح دميرل من أتلانتا الإيطالي.

ولأجل بث مباريات الدوري المحلي، وقع الاتحاد السعودي صفقة تجارية مع مجموعة "كنال+" الفرنسية، ما سيتيح للمشاهدين عبر العالم متابعة أطوار المواجهات بين النجوم الدولية، علما أن سوق الانتقالات في المملكة سيظل مفتوحا لغاية 8 سبتمبر/أيلول.

علاوة مزياني

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