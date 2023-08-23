مونديال السيدات: هل تكلف قبلة رئيس الاتحاد الإسباني المثيرة على شفتي هيرموسو منصبه؟

تزايدت الضغوط على رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، على خلفية تقبيله نجمة المنتخب الوطني جينيفر هيرموسو على شفتيها بعد فوز "لا روخا" بكأس العالم للسيدات، حيث ذهب البعض للمطالبة باستقالته. يأتي ذلك بالرغم من أن هيرموسو قالت في تصريحات نقلها الاتحاد الإسباني أنه "كان تصرفا عفويا ومتبادلا بسبب الفرح الهائل الذي يجلبه الفوز بكأس العالم".

© أ ف ب

تزايد الضغوط على رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب قبلة مثيرة للجدل على شفتي اللاعبة جينفير هيرموسو بعد فوز "لا روخا" بكأس العالم للسيدات.

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يبدو أن الزوبعة التي أثارتها قبلة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس على شفتي نجمة "لا روخا" جينيفر هيرموسو بعد الفوز بكأس العالم للسيدات، ستكلفه منصبه مع تزايد الضغوط عليه.

إذ أعلن الاتحاد المحلي للعبة الثلاثاء أنه سيدعو لجمعية عمومية غير عادية الجمعة "كمسألة عاجلة" لمعالجة ما حصل.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي تسلم مهامه في حزيران/يونيو 2018 أكد أن اعتذار روبياليس (45 عاما) "غير كاف" وأن "ما رأيناه كان تصرفا غير مقبول" بعدما عمد إلى تقبيل هيرموسو (33 عاما) على شفتيها عقب فوز إسبانيا على إنكلترا 1-صفر في نهائي مونديال أستراليا ونيوزيلندا، في حين اكتفى بتقبيل اللاعبات الأخريات على خدهن أو معانقتهن.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع الملك فيليبي السادس "أعتقد أيضا أن الاعتذار الذي قدمه روبياليس غير كاف. بل وأعتقد أنه غير مناسب، وأنه يجب عليه الذهاب إلى أبعد من ذلك".

"قرن النساء"

وعندما سُئل عما إذا كان يريد استقالة روبياليس، اكتفى سانشيز بالتذكير بأن الاتحاد ليس منظمة تابعة للحكومة الإسبانية، وبعبارة أخرى، لا يمكنه التدخل في شؤونه.

وقال سانشيز خلال حفل استقبال المنتخب الإسباني الثلاثاء "إن القرن الحادي والعشرين يجب أن يكون، وأنا مقتنع أنه سيكون، قرن النساء على جميع الجبهات".

وأردف "أعتقد أن كرة القدم النسائية والرياضة النسائية لها مستقبل باهر. كل ما يمكننا قوله كممثلين للمجتمع الإسباني هو أن إسبانيا فخورة بكن...".

وتواجد روبياليس أيضا في حفل الاستقبال وتلقى تحية فاترة من سانشيس عند وصوله.

نوع من "العنف الجنسي"

في السياق، دعت نائبة رئيس الوزراء يولاندا دياس الاثنين، روبياليس إلى الاستقالة، قائلة إن "أعذاره غير مجدية على الإطلاق"، بينما قالت وزيرة المساواة إيرين مونتيرو إن القبلة غير الرضائية هي "نوع من العنف الجنسي الذي تعاني منه جميع النساء يوميا".

وتابعت مونتيرو عبر وسائل التواصل الاجتماعي "الأمر بسيط للغاية. يتبادل شخصان القبل إذا أرادا ذلك، إذا كانت هناك موافقة. نعم فقط هي نعم".

كما طالبت رابطة لاعبي كرة القدم الإسبان "السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة" نظرا لخطورة الحادث"، مؤكدة "أن بروتوكول المجلس الأعلى للرياضة لمكافحة العنف الجنسي يتضمن التقبيل بالقوة... باعتباره "سلوكا غير مقبول يؤدي إلى عواقب فورية".

تصرف ''عفوي"

ومع تزايد الجدل حول القبلة، اعتذر روبياليس الاثنين في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال "بالتأكيد ارتكبت خطأ وعلي الإقرار بذلك. حصل ذلك دون أية نية سيئة، في لحظة فرح كبيرة. هنا نراها (القبلة) طبيعية، لكن في الخارج أحدثت فوضى".

تابع روبياليس "لا خيار لدي سوى الاعتذار والتعلم من ذلك... وعند تمثيل الاتحاد أن أكون أكثر انتباها"، منتقدا الضجة التي أحدثها هذا الأمر.

كما شدد روبياليس أنه يتمتع بـ"علاقة رائعة" مع هيرموسو التي دافعت عن رئيس اتحادها بعد تقبيلها "لم يعجبني ذلك"، رغم أنها كانت تضحك وهي تتحدث. وقالت إن هذه اللحظة نابعة من "تصرف عاطفي طبيعي".

وتابعت هيرموسو في تصريحات نقلها الاتحاد الإسباني "كان تصرفا عفويا ومتبادلا بسبب الفرح الهائل الذي يجلبه الفوز بكأس العالم".

وأضافت "الرئيس وأنا لدينا علاقة جيدة، وسلوكه معنا جميعا كان رائعا وكانت بادرة طبيعية من المودة والامتنان... لقد فزنا بكأس العالم ولن نحيد عما هو مهم".

فرانس24/ أ ف ب

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