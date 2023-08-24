المهاجم الجزائري المخضرم إسلام سليماني ينتقل إلى كوريتيبا البرازيلي

وقع المهاجم الجزائري الدولي إسلام سليماني الأربعاء عقدا مع كوريتيبا البرازيلي يمتد لغاية كانون الأول/ديسمبر 2024. ومُني كوريتيبا بأربع خسارات تواليا في الدوري البرازيلي، الأخيرة كانت ضد فلامنغو 2-3 الأسبوع الماضي ويرزح في المركز قبل الأخير.

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أعلن نادي كوريتيبا البرازيلي الذي يحارب للبقاء في الدرجة الأولى الأربعاء ضم المهاجم الجزائري الدولي إسلام سليماني الأربعاء بعقد يمتد حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024.

واستقبل نحو 700 مشجع أفضل هداف في تاريخ منتخب الجزائر (42 هدفا في 94 مباراة) لدى وصوله الأربعاء إلى مطار كوريتيبا جنوب البرازيل.

وكان اللاعب البالغ من العمر 35 عاما قد حمل ألوان أندرلخت البلجيكي الموسم الماضي حيث سجل 9 أهداف في 16 مباراة في الدوري ومسابقة كونفرنس ليغ القارية، بيد أنه لم يجدد عقده مع النادي البلجيكي.

بعد بداياته في الدوري الجزائري، تنقل سليماني (1.88 م) بين عدة أندية، فحمل ألوان سبورتنغ البرتغالي (2013-2016)، ثم ليستر سيتي الإنكليزي، فنربخشه التركي، موناكو وليون الفرنسيين وبعدها بضعة أشهر مع سبورتينغ قبل التوقيع أخيرا مع بريست الفرنسي.

ومُني كوريتيبا بأربع خسارات تواليا في الدوري البرازيلي، الأخيرة كانت ضد فلامنغو 2-3 الأسبوع الماضي ويرزح في المركز قبل الأخير.

فرانس24/ أ ف ب

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