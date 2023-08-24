بعد تقبيله اللاعبة هيرموسو.. فيفا يبدأ إجراءات تأديبية ضد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم

باشر فيفا إجراءات تأديبية بحق رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس حسبما قال الخميس في بيان، بسبب إقدامه على تقبيل النجمة جيني هيرموسو على شفتيها بعد فوز منتخبها في نهائي كأس العالم للسيدات نهاية الأسبوع الماضي 1-0 ضد إنكلترا. ويأتي القرار غداة دعوة رابطة الدوري الإسباني للسيدات إلى إقالة روبياليس بسبب الحادثة، التي قالت هيرموسو إنها "لا يجب أن تمر دون عقاب".

رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس يعانق اللاعبة جينيفر هيرموسو بعد الفوز بكأس العالم للسيدات ضد إنجلترا. ملعب أستراليا، سيدني في 20 أغسطس/آب 2023.

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس عن بدء إجراءات تأديبية ضد رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس من قبل لجنة الانضباط، ردا على واقعة تقبيله اللاعبة جيني هيرموسو في الفم رغما عن إرادتها، أثناء مراسم تتويج المنتخب الأحد بكأس العالم للسيدات.

وجاء في بيان فيفا: "أبلغت اللجنة التأديبية لفيفا لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم أنها ستفتح إجراءات تأديبية ضده على خلفية الأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية". وأوضح فيفا بأن الحادث "قد يشكل انتهاكا للمادة 13 الفقرتين 1 و2 من قانون الانضباط الخاص بفيفا".

وكانت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم سيدات طالبت الأربعاء بإقالة روبياليس بسبب هذه الحادثة. وقالت في بيان: "قدمت رابطة كرة القدم للسيدات المحترفات شكوى إلى رئيس المجلس الأعلى للرياضة بعد التصرفات الخطيرة للغاية التي قام بها رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، في نهائي كأس العالم للسيدات، وتطالب بإقالته".

وتابعت الهيئة الكروية الإسبانية في البيان: "إن أحد أعظم الإنجازات في تاريخ الرياضة الإسبانية قد شابه السلوك المحرج لأعلى ممثل لكرة القدم الإسبانية، الأمر الذي كشف أنه ليس على مستوى المهمة التي يشغلها". مضيفة: "لا يمكن التسامح مع رئيس يمسك بلاعبة من رأسها ويقبلها على الفم".

وعمد روبياليس إلى تقبيل هيرموسو (33 عاما) على شفتيها عقب فوز إسبانيا الأحد على إنكلترا 1-صفر في نهائي مونديال أستراليا ونيوزيلندا، في حين اكتفى بتقبيل اللاعبات الأخريات على خدهن أو معانقتهن.

وكانت هذه الواقعة التي حدثت أثناء توزيع روبياليس الميداليات الذهبية قد أثارت غضبا شديدا داخل وخارج إسبانيا. وقالت هيرموسو إنها "لا يجب أن تمر دون عقاب".

ومهما كان قرار اللجنة التأديبية للاتحاد الدولي الذي يقع مقره في زيوريخ، فإن ذلك لا يؤثر مباشرة على منصب روبياليس، لكن نقطة التحول قد تكون في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني للكرة الذي دُعي إليها الجمعة للبحث في هذه القضية.

فرانس24/ أ ف ب

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