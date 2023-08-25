"سأقاتل حتى النهاية"... رئيس الاتحاد الإسباني يرفض الاستقالة بعد فضيحة القبلة على شفتي هيرموسو

كرة القدم

رفض رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس تقديم استقالته بعد الضغوط الكبيرة التي تعرض لها إثر تقبيل لاعبة المنتخب الوطني للسيدات جيني هيرموسو خلال الاحتفال بلقب مونديال 2023. فيما سارعت القائمة بأعمال رئيس الوزراء بالتأكيد على ضرورة رحيله من منصبه.

© أ ف ب

رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس يحمل إحدى لاعبات "لا روخا" بعد الفوز بكأس العالم للسيدات ضد إنكلترا. ملعب أستراليا، سيدني في 20 أغسطس/آب 2023.

إعلان اقرأ المزيد

جدد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس الجمعة دفاعه عن نفسه معبترا تقبيل اللاعبة جيني هيرموسو على فمها بعد الفوز باللقب العالمي لأول مرة في تاريخ المنتخب كان "عفويا ومتبادلا وتوافقيا" وأنه لم يفعل ذلك من "موقع قوة" استنادا إلى منصبه، مؤكدا أنه لن يستقيل.

وأكد "لن أستقيل، لن أستقيل، لن أستقيل"، مضيفا "هل أن قبلة سريعة بالتراضي ستكون كافية لإخراجي من هنا؟ سأقاتل حتى النهاية".

لكن القائمة بأعمال رئيس وزراء إسبانيا أصدرت ردا سريعا مؤكدة على ضرورة رحيل روبياليس.

وافتتح روبياليس الجمعية العمومية الاستثنائية باعتذار آخر يتعلق بالمشاهد التي أظهرته ممسكا بأعضائه التناسلية.

وأفاد "أريد القول إني آسف على ما جرى في لحظة من النشوة. لقد أمسكت بهذا الجزء من جسدي وفعلت ذلك وأنا أنظر إلى خورخي فيلدا (مدرب المنتخب)"، مضيفا "كنت عاطفيا جدا، وفقدت السيطرة ووضعت يدي هناك".

ضغوط واسعة و"نسوية زائفة"

وواجه الرجل المثير للجدل والبالغ من العمر 46 عاما دعوات كثيرة تطالبه بالاستقالة بعدما قام بإمساك رأس هيرموسو قبل تقبيلها بقوة بعد فوز إسبانيا على إنكلترا 1-0 في النهائي الأحد في أستراليا.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية ليل الخميس أن روبياليس سيتقدم باستقالته خلال الجمعية العمومية الاستثنائية التي يعقدها الاتحاد الإسباني من أجل البحث بهذه القضية التي شغلت البلاد.

وبعد الذي ورد في وسائل الإعلام بشأن توجهه للاستقالة، كتبت وزيرة المساواة الإسبانية إيرين مونتيرو على وسائل التواصل الاجتماعي إن "النسوية تغير كل شيء".

ورد روبياليس الجمعة بإدانة ما أسامه "النسوية الزائفة" التي "لا تبحث عن الحقيقة".

وبدأ الاتحاد الدولي للعبة "فيفا'' الخميس إجراءات تأديبية ضد روبياليس، مضيفا في بيان "أبلغت اللجنة التأديبية لفيفا لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم (الخميس) أنها ستفتح إجراءات تأديبية ضده على خلفية الأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية"

وأفاد الفيفا أن الحادث "قد يُشكل انتهاكا للمادة 13 الفقرتين 1 و2 من قانون الانضباط الخاص بفيفا".

ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تصرفات روبياليس بأنها "غير مقبولة"، بينما دعت رابطة الدوري الإسباني للسيدات (ليغا إف) إلى إقالته من منصبه.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك