الفيفا يوقف رئيس الاتحاد الإسباني روبياليس 90 يوما على خلفية تقبيل اللاعبة هيرموسو

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم السبت أنها أوقفت رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس "على الصعيدين المحلي والدولي" 90 يوما على خلفية تقبيله اللاعبة هيرموسو أثناء حفل التتويج بمونديال السيدات 2023، في انتظار الإجراءات التأديبية.

إعلان اقرأ المزيد

أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) رئيس الاتحاد الإسباني للعبة لويس روبياليس لمدة 90 يوما، وذلك على خلفية تقبيله للاعبة جيني هيرموسو أثناء حفل التتويج في مونديال السيدات 2023، ومنعته من الاتصال بها.

وأوضح فيفا في بيان "قررنا اليوم إيقاف السيد لويس روبياليس عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على الصعيدين المحلي والدولي"، شارحا أن مدة الإيقاف المؤقت ستستمر 90 يوما في انتظار الإجراءات التأديبية.

اتهام اللاعبة بـ"الكذب"

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد اتهم اللاعبة جيني هيرموسو بـ"الكذب" بشأن القبلة على شفتيها مع رئيسه لويس روبياليس عقب إحراز لقب كأس العالم للسيدات، مهددا باتخاذ إجراءات قانونية.

وقال الاتحاد وروبياليس إنهما سيظهران "كل الأكاذيب المنشورة، سواء باسم اللاعبة أو من قبل اللاعبة نفسها". وتابع أنه سيتخذ "أكبر عدد ممكن من الإجراءات القانونية للدفاع عن شرف رئيس الاتحاد الإسباني".

وقالت هيرموسو الجمعة إن تقبيل شفتيها من قبل روبياليس بعد الفوز على إنكلترا في نهائي مونديال السيدات في سيدني، لم يكن بالتراضي كما ادعى روبياليس.

روبياليس يرفض الاستقالة

ورفض روبياليس، البالغ 46 عاما والمثير للجدل، تقديم استقالته الجمعة أثناء الجمعية العمومية للاتحاد، على الرغم من حملة انتقادات واسعة النطاق، معتبرا أنه وقع ضحية حملة للتخلص منه. في خطاب ناري، قال إن القبلة كانت "متبادلة، مبهجة وتوافقية"، وإن هيرموسو قالت "حسنا" عندما سألها إذا كان بإمكانه تقبيلها، مضيفا أنه لم يفعل ذلك من "موقع قوة" استنادا إلى منصبه. وأكد أن هيرموسو "ضمتني إلى ذراعيها وقربتني من جسدها".

"ضحية اعتداء"

لكن هيرموسو (33 عاما) ردت بقوة على مزاعمه قائلة إنها شعرت "بالضعف" وإنها كانت "ضحية اعتداء". أضافت في بيان نشرته رابطة لاعبات كرة القدم "أريد توضيح أنني لم أوافق في أية لحظة برضاي على القبلة التي أعطاني إياها ولم أحاول رفع الرئيس أبدا. لا أتسامح مع التشكيك في كلمتي، ناهيكم عن اختراع كلمات لم أقلها".

ونشر الاتحاد الإسباني أربع صور لتأكيد وجهة نظره بأن هيرموسو هي التي رفعت روبياليس الذي بدت قدماه فوق الأرض، فيما ظهر أن تهديد الاتحاد لا يستهدف هيرموسو ورابطة اللاعبات فقط، بل كل من أضرّ بسمعة رئيس الاتحاد.

80 لاعبة يرفضن اللعب مجددا في حال بقاء روبياليس

وبعد رفض روبياليس الاستقالة الجمعة على الرغم من الانتقادات الحادة وغير المسبوقة لتصرفه، انضمت هيرموسو إلى 80 لاعبة، من بينهن كامل لاعبات المنتخب الوطني الذي أحرز اللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه، رفضن اللعب مجددا مع "لا روخا" بحال بقاء قيادة الاتحاد الحالية.

وكانت 15 لاعبة قد قمن بخطوة مماثلة قبل كأس العالم، في وجه الاتحاد والمدرب خورخي فيلدا، لكن ثلاث لاعبات عدلن عن القرار وشاركن خلال الحملة الناجحة للمنتخب الأيبيري في مونديال أستراليا ونيوزيلندا.

وبدأت الحكومة الإسبانية إجراءات قد تسمح لها بإبعاد روبياليس عن منصبه، فيما فتح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) تحقيقا تأديبيا بشأن سلوكه بعد المباراة النهائية.

قبل ذلك، نددت الطبقة السياسية بحركة روبياليس، فكتبت نائبة رئيس الوزراء يولاندا دياس على وسائل التواصل الاجتماعي "ما رأيناه اليوم في الجمعية العمومية للاتحاد غير مقبول". تابعت "على الحكومة أن تتحرك وتتخذ تدابير عاجلة: لقد انتهى وقت الإفلات من العقاب على الأفعال الرجولية".

وقال المجلس الأعلى للرياضة إنه سيقدم الشكاوى التي تلقاها بحق روبياليس إلى المحكمة الرياضية الإسبانية.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك