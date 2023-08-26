مونديال القوى: المغربية فاطمة الزهراء كردادي تحرز برونزية سباق الماراثون

ألعاب القوى

فازت العدائة المغربية فاطمة الزهراء كردادي السبت برونزية سباق الماراثون في بطولة العالم لألعاب القوى في بودابيست، فيما حلت الإثيوبيتان أماني بيريسو شانكولي وغوتيتوم جبراسيلاسي في المركزين الأول والثاني تواليا.

© أ ف ب

المغربية فاطمة الزهراء كردادي بعد حلولها ثالثة في سباق الماراثون ضمن مونديال بودابست 2023 لألعاب القوى.

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في ظروف رطبة وحرارة مرتفعة بلغت 29 درجة مئوية في شوارع العاصمة المجرية بودابست السبت، تمكنت فاطمة الزهراء كردادي (31 عاما) من إحراز الميدالية البرونزية في سباق الماراثون بتوقيت ساعتين و25 و17 ثانية.

أما الميدالية الذهبية فعادت للإثيوبية بيريسو شانكولي البالغة 31 عاما بتوقيت ساعتين و24 دقيقة و23 ثانية، متقدمة على مواطنتها وحاملة اللقب غوتيتوم جبراسيلاسي (2:24:34 س).

وصرحت كردادي قائلة إن الميدالية هي "بداية مسيرتي". مضيفة "لم تكن النتيجة مفاجئة لي لأني نزلت ثلاث مرات تحت حاجز ساعتين و23 دقيقة هذه السنة".

وتابعت "المرة الماضية في الرباط كانت الظروف مشابهة لبودابست".

ومن جانبها، كانت شانكولي قد سجلت ثالث أسرع زمن في تاريخ السباق الذي يمتد على مسافة 42 كيلومترا، خلال فوزها العام الماضي في ماراثون فالنسيا الإسباني.

هذا، وبعد 10 كيلومترات من خط الانطلاق، تصدرت الكينيتان روزماري وانجيرو ولوناه شيمتاي سالبيتير والإثيوبيات تسيهاي غيميتشو، جبراسيلاسي، ياليمزيرف ييهالاو وشانكولي.

ثم تراجعت غيميتشو والكينيتيان، ما وضع الإثيوبيات الثلاث الباقيات في المقدمة عند الكيلومتر الـ36.

وتصدّرت شانكولي قبل خمس كيلومترات من النهاية، بفارق صغير عن ييهالاو وجبراسيلاسي.

وإلى ذلك، وقبل كيلومترين من خط الوصول، تسارعت خطوات المغربية كردادي في ظل إرهاق ييهالاو، فأحرزت المغربية البرونزية وراء شانكولي، وصيفة ماراثون بوسطن وجبراسيلاسي.

ومن جهتها، قالت شانكولي عن استراتيجية الرباعي الإثيوبي "عرفنا أنه بعملنا سويا قد نحقق نتيجة أفضل، ونجحنا في ذلك".

وتابعت "بعد التخلص من البقية، انحصرت المعركة مع رفيقاتي القويات. جبراسيلاسي عداءة قوية وأرادت الدفاع عن لقبها. لكن كل فريقنا صلب. أردنا إحراز الميداليات الثلاث، بالطبع، لكن الخطة لم تنجح في النهاية. نحن سعيدات بالذهبية والفضية. توقعنا أن تكون الظروف سيئة وكانت استعداداتنا جيدة".

وبدورها، قالت جبراسيلاسي صاحبة الفضية "أنا فخورة بأماني وشخصيا ذُهلت بإحراز ميدالية ثانية في بطولة العالم. الفارق الرئيس بين أوريغون العام الماضي وبودابست هو الطقس".

وتابعت العداءة البالغة 28 عاما "كانت الأجواء باردة جدا في أوريغون وحارة جدا في بودابست، لكن كنا نعلم أن الظروف ستكون صعبة".

هذا، وبميدالية كردادي البرونزية غير المسبوقة لسيدات المغرب في ماراثون بطولة العالم، تكون قد أهدت بلادها ثاني ميدالية في المونديال الحالي، بعد ذهبية سفيان البقالي في سباق 3 آلاف متر موانع، والثالثة للعرب بعد برونزية القطري معتز برشم في الوثب العالي.

فرانس24/ أ ف ب

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