الدوري السعودي: بنزيما يخرج مصابا في فوز الاتحاد بثلاثية نظيفة على الوحدة

هز رومارينيو وجواو فيليبي (جوتا) وإيغور كورونادو الشباك في الشوط الثاني ليحافظ الاتحاد حامل اللقب على العلامة الكاملة بالفوز 3-صفر على مضيفه الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الإثنين. لكن إصابة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في نهاية الشوط الأول خيمت على هذا الانتصار قبل مواجهة الهلال في مباراة قمة يوم الجمعة المقبل.

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بنزيما خلال مباراة فريقه الاتحاد والوحدة على استاد الملك عبد العزيز في مكة، في 28 آب/أغسطس 2023.

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أحكم الاتحاد قبضته على صدارة الدوري السعودي لكرة القدم وحقق فوزه الرابع تواليا، بتغلبه على مضيفه الوحدة 3-0 في مباراة خرج فيها الفرنسي كريم بنزيما مصابا، فيما حقق الهلال فوزه الثاني تواليا على حساب ضيفه الاتفاق 2-0، ضمن منافسات المرحلة الرابعة الإثنين.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، وبعد شوط أول سلبي، سجل الاتحاد ثلاثية في الشوط الثاني بواسطة البرازيلي رومارينيو (63) والبرتغالي جواو فيليبي "جوتا" (67) والبرازيلي إيغور كورنادو (73).

ورفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة محافظا على بدايته المثالية بينما بقي الوحدة على رصيده السابق 6 نقاط في المركز السادس.

وتعرض الوافد الجديد بنزيما لإصابة في الفخذ مع نهاية الشوط الأول واضطر للخروج من أرض الملعب.

وجاء الشوط الأول متوسطاً لاسيما من جانب الاتحاد، ولاحت فرصة للوحدة عندما صوب هزاع الغامدي كرة قوية مرت بجوار القائم (24). وفوت الاتحاد فرصة ثمينة عندما توغل عبدالرزاق حمدالله بكرة على الطرف الأيسر لكنه لعبها بجانب القائم (26).

وأضاع حمدالله هدفاً محققاً عندما تلقى كرة عرضية واجه على إثرها المرمى لكنه لعبها ضعيفة في أحضان عبدالقدوس عطية (33).

ولم يكمل بنزيما المباراة للإصابة على مستوى العضلة الخلفية للفخذ الأيسر وترك مكانه للبرتغالي جواو فيليبي جوتا (41). وفي الوقت المحتسب بدل الضائع لاحت فرصة للوحدة لكن كرة المغربي جواد الياميق مرت بجوار القائم.

ومع بداية الشوط الثاني أهدر الوحدة فرصة مؤكدة عندما وجد البرازيلي إنسيلمو دي مورايس نفسه أمام المرمى لكن كرته تصدى لها مواطنه الحارس مارسيلو غروهي قبل أن تعود ويشتتها الدفاع (47).

وواصل الوحدة إهدار الفرص السهلة عندما خطف إنسيلمو الكرة من الدفاع وواجه المرمى لكنه لعبها قوية فوق العارضة (55).

وكان الاتحاد قريباً من التسجيل لولا القائم الذي تصدى لكرة البرازيلي إيغور كورنادو (60).

وبعد كرة عرضية فشل الدفاع في إبعادها نجح الاتحاد في التسجيل عندما استقبل البرازيلي رومارينيو داسيلفا الكرة وأرسلها قوية إلى يمين عبدالقدوس عطية (63).

وبعد 4 دقائق عزز الاتحاد تقدمه بهدف ثان عندما انطلق جوتا بكرة على الطرف الأيسر قبل أن يصوبها قوية داخل المرمى (67).

ومن هجمة سريعة، أضاف الاتحاد هدفاً ثالثاً عندما انطلق كورنادو بكرة قبل أن يصوبها قوية أرضية إلى يمين عبدالقدوس عطية (73).

فوز ثان تواليا للهلال

و فاز الهلال على ضيفه الاتفاق 2-0 على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض بهدفي البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا (24) وسالم الدوسري (41).

ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني مؤقتا من 3 انتصارات وتعادل، بينما بقي الاتفاق في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

ورفع مالكوم رصيده إلى 4 أهداف ليتساوى المغربي عبد الرازق حمدالله في صدارة الهدافين.

وافتتح مالكوم التسجيل من كرة قوية داخل منطقة الجزاء سكنت يمين البرازيلي باولو فيكتور حارس مرمى الاتفاق (24).

وضاعف سالم الدوسري النتيجة للهلال بتسديدة بهلوانية مباشرة في الدقيقة 41.

فرانس 24/ أ ف ب

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