المدرب الجديد للسعودية يضع الفوز بكأس آسيا هدفه مع "الأخضر"

كرة القدم

بعد يوم واحد من إعلان التعاقد معه، كشف المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني أن الفوز بكأس آسيا هو هدفه مع المنتخب السعودي لكرة القدم، موضحا أن مهمته الجديدة لم تكن سببا في تركه تدريب منتخب بلاده. وأشار إلى أنه لم يبدأ المفاوضات مع المنتخب السعودي إلا بعد تركه تدريب منتخب "الآزوري".

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أعلن المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، الإثنين أن الفوز بكأس آسيا لكرة القدم هو هدفه مع منتخب "الأخضر". جاء هذا التصريح غداة إعلان الاتحاد السعودي التعاقد مع المدرب الإيطالي. ويخلف مانشيني في هذا المنصب، الفرنسي هيرفيه رونار الذي ترك تدريب الأخضر في آذار/ مارس الماضي.

ولم يفوت المدرب الإيطالي الفرصة للرد على الانتقادات. فقد أكد من جديد أن استلامه مهمة تدريب "الأخضر" ليس سببا في تركه منتخب بلاده. وأوضح مانشيني، خلال حفل توقيعه عقد لأربعة أعوام، أن المفاوضات مع الاتحاد السعودي بدأت بعد الاستقالة.

اقرأ أيضاالإيطالي روبرتو مانشيني مدربا لمنتخب السعوديةمن جهته، قال رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، خلال تقديم المدرب الإيطالي البالغ 58 عاما، "تأخرنا في حسم ملف المدير الفني للمنتخب السعودي، والجميع يعلم حساسية هذا الملف وأهميته، ولذلك كان يستحق الوقت الكافي من أجل حسمه بأفضل طريقة".

وتابع "فخورون بالتعاقد مع المدرب الإيطالي صاحب الكفاءة الكبيرة والذي يمتلك شغفا كبيرا في مجاله"، مشيرا إلى أن "المفاوضات معه كانت سلسة ولم تستغرق وقتا طويلا".

واعتبر أن "السعودية أصبحت جاذبة للأسماء العالمية الكبرى ومحظوظون بدعم القيادة السعودية".

وتتحدث بعض التقارير أن راتب مانشيني سيصل سنويا حتى 30 مليون يورو، لكن نجم سمبدوريا ولاتسيو السابق رفض من جديد مقولة أن المال السعودي كان سبب تركه المنتخب الإيطالي، متحدثا عن مشاكل مع رئيس الاتحاد المحلي للعبة غابرييلي غرافينا مرتبطة بتشكيله طاقمه التدريبي.

وترك مانشيني تدريب "الآزوري" في 13 آب/أغسطس الحالي، وهو المنصب الذي كان يشغله منذ أيار/مايو 2018. وجاء قرار الاستقالة في وقت هام جدا للمنتخب الإيطالي الذي يخوض مباراتين في تصفيات كأس أوروبا 2024 ضد مقدونيا الشمالية وأخرى ضد أوكرانيا بعدها بيومين.

حاجة إلى الوقت

وشدد المدرب الإيطالي على أنه "بحاجة لبعض الوقت" في مهمته الجديدة "لكن الأمور ستكون على ما يرام وأنا أعلم بوجود الكثير من المواهب. أنا لست ساحرا"، لكن "نملك المواهب هنا وسنركز على عملنا".

وتطرق إلى الثورة التي أحدثها الدوري السعودي هذا الموسم في سوق الانتقالات الصيفية بضم نجوم مثل البرازيلي نيمار والفرنسي كريم بنزيمة والجزائري رياض محرز، قائلا "إنه أمر إيجابي أن يأتي هؤلاء النجوم لأنهم يرفعون من مستوى اللاعبين السعوديين أيضا".

وتابع "حصل الأمر ذاته في إيطاليا قبل أعوام طويلة عندما توافد أوائل اللاعبين الأجانب. لقد ساعدوا في رفع المستوى". ونبه إلى أن "هدفنا الفوز بكأس آسيا لأول مرة منذ 27 عاما". وتقام النهائيات القارية في قطر مطلع 2024.

فرانس24/ أ ف ب

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