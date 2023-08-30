بطولة أمريكا المفتوحة للتنس: جابر "المنهكة" تتأهل بصعوبة الى الدور الثاني

تجاوزت أُنس جابر صعوبات في التنفس لتضمن فوزا صعبا بنتيجة 7-5 و7-6 على الكولومبية كاميلا أوسوريو الثلاثاء في الدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس حيث تأمل اللاعبة التونسية المصنفة الخامسة في إنهاء مسيرة شملت إضاعة عدة فرص للفوز بالبطولات الأربع الكبرى. وأظهرت أُنس في أول بطولة لها على صعيد البطولات الأربع الكبرى منذ تعرضها "للخسارة الأكثر إيلاما" في مسيرتها في نهائي بطولة ويمبلدون وبعد يوم واحد من بلوغها 29 عاما، عقلية المحاربة في مباراة استمرت لساعتين في ملعب لويس أرمسترونج في ظل أجواء عالية الرطوبة.

تسعى التونسية أنس جابر إلى التتويج "أخيرا" ببطولة كبرى عندما تواجه التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في نهائي دورة ويمبلدون لكرة المضرب.

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نجحت "المحاربة" التونسية أنس جابر المصنفة خامسة ووصيفة بطلة العام الماضي بفضل خبرتها في التغلب على معاناتها البدنية من أجل بلوغ الدور الثاني لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب على ملاعب فلاشينغ ميدوز، بفوزها الصعب على الكولومبية كاميلا أوسوريو 7-5 و7-6 (7-4) الثلاثاء في الدور الأول.

ولم تظهر جابر التي احتفلت الإثنين بعيد ميلادها الـ29، بمستواها المعهود وتمكنت من الصمود منذ منتصف المجموعة الاولى التي استهلها بقوة وتقدمت خلالها 4-1 قبل أن تبدو منهارة بدنيا ومتعبة حيث خسرت نقاطا عدة مكنت الكولومبية من العودة في النتيجة وإدراك التعادل بل حتى التقدم لكن دون أن تنهي المجموعة في صالحها.

وتابعت جابر التي طلبت تدخلا طبيا عقب الشوط التاسع تم خلاله قياس نبضات قلبها وضغطها، المواجهة بخبرتها ونجحت في الخروج بالمباراة إلى بر الأمان والتأهل إلى الدور الثاني للمرة السادسة في 8 مشاركات في البطولة الأمريكية.

"لم أكن في قمة مستواي"

وهذا هو الفوز الثاني لجابر على أوسوريو في مواجهتين حتى الآن بينهما بعد الأول في فلاشينغ ميدوز بالذات عام 2021 عندما تغلبت على الكولومبية بسهولة 6-0 و6-1 في الدور الثاني.

وقالت جابر: "لم تكن المباراة سهلة حاولت أن أقاتل وأدفع بنفسي للظهور بشكل جيد وانتظر ما ستؤول إليه نتيجة المباراة. قدمت مباراة جيدة ولم أكن في قمة مستواي اليوم، حاولت اللعب وإنهاء المباراة بأقل مجهود ولكن لم يكن من السهل اللعب أمامها (أوسوريو) لأنها أرغمتني على الركض في وقت كنت منهارة بدنيا".

وأضافت: "أنا سعيدة بالفوز اليوم وبجهازي التدريبي الذي حثني على مواصلة اللعب والقتال من أجل تحقيق الفوز".

ولم تنس جابر شكر الجماهير التي "حفزتني على مواصلة اللعب والفوز بالمباراة"، وقالت مازحة عقب احتفال المشجعين بعيد ميلادها "أعتقد أنني تقدمت في العمر لذلك لم ألعب بشكل جيد".

وضربت جابر بقوة وكسرت ارسال الكولومبية في الشوطين الأول والخامس وتقدمت 4-1، لكن أوسوريو ردت التحية مباشرة مقلصة الفارق الى 2-4 ثم 3-4 قبل أن تكسر إرسال التونسية للمرة الثانية مدركة التعادل 4-4 ثم تقدمت للمرة الأولى في المباراة بكسبها الشوط التاسع 5-4.

وتدخل طبيب البطولة بطلب من التونسية التي بدت منهارة بدنيا وكانت ترد الكرات بصعوبة ما سمح للكولومبية في العودة في النتيجة والتقدم.

وعادت جابر لمواصلة اللعب وكسبت الشوط العاشر مدركة التعادل 5-5 قبل أن تكسر إرسال الكولومبية في الحادي عشر واستعادت التقدم 6-5 ثم حسمتها في صالحها 7-5.

وتابعت جابر تفوقها في المجموعة الثانية وكسرت إرسال أوسوريو في الشوط الأول، لكن الأخيرة ردت في الشوطين الثاني والرابع وتقدمت 3-1.

ونجحت جابر في رد التحية في الشوطين الخامس والسابع في طريقها إلى كسب 4 أشواط متتالية وتقدمت 5-3، وسنحت لها فرصتان لحسم المباراة في صالحها في الشوط التاسع عندما كانت متقدمة 40-30 على إرسال الكولومبية حيث أنقذت الاخيرة الموقف وقلصت الفارق الى 4-5.

ونجحت أوسوريو في كسر إرسال جابر في الشوط العاشر وأدركت التعادل 5-5، لكن جابر ردت في الشوط الحادي عشر وتقدمت 6-5 ثم خسرت إرسالها في الشوط الثاني عشر مانحة التعادل لأسوريو 6-6 وبالتالي احتكمت اللاعبتان الى شوط فاصل حسمته التونسية في صالحها 7-4، وبالتالي المجموعة 7-6 والمباراة في 121 دقيقة.

وتلتقي جابر في الدور الثاني مع التشيكية ليندا نوسكوفا.

وكانت جابر خسرت نهائي العام الماضي أمام البولندية إيغا شفيونتيك 2-6 و6-7 (5-7).

وتأهلت الأمريكية جيسيكا بيغولا الثالثة إلى الدور الثاني بفوزها السهل على الإيطالية كاميلا جورجي 6-2 و6-2، وضربت موعدا مع الرومانية باتريسيا ماريا تيغ او الكندية ريبيكا مارينو.

فرانس 24/ أ ف ب

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