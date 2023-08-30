هالاند نجم مانشستر سيتي يتوج بجائزة أفضل لاعب للموسم في البريمرليغ

كرة القدم

بعد موسم أول مذهل، تمكن نجم مانشستر سيتي، النرويجي إرلينغ هالاند، من إحراز جائزة لاعب العام الثلاثاء والتي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين في إنكلترا. فيما تم اختيار الإنكليزي بوكايو ساكا كأفضل لاعب شاب من رابطة اللاعبين المحترفين، وفازت نجمة أستون فيلا ومنتخب إنكلترا راتشيل دايلي بجائزة لاعبة العام.

© أ ف ب/ أرشيف

سجّل إرلينغ هالاند 52 هدفا في موسمه الأول مع مانشستر سيتي وتُوج بثلاثية تاريخية.

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استطاع النجم النرويجي إرلينغ هالاند الثلاثاء الظفر بلقب لاعب العام بعد موسمه الأول الرائع مع مانشستر سيتي، إذ اختارته رابطة اللاعبين المحترفين في إنكلترا كأفضل لاعب للموسم.

وحقق هالاند بداية مذهلة مع سيتي الموسم المنصرم مسجلا 52 هدفا في جميع المسابقات ليسهم في تتويج فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بثلاثية الدوري الإنكليزي وكأس إنكلترا ودوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن ابن الـ23 عاما قد تفوق على زميليه في الفريق جون ستونز والبلجيكي كيفن دي بروين، إضافة إلى ثنائي أرسنال بوكايو ساكا والنرويجي الآخر مارتن أوديغارد إلى جانب مهاجم توتنهام السابق وبايرن ميونيخ الألماني الحالي هاري كاين.

وصرح هالاند قائلا "إنه لشرف كبير أن أفوز بهذه الجائزة المرموقة. أن يتم الاعتراف بي من قبل المنافسين هو شعور عظيم وأود أن أشكر كل من صوت لصالحي".

وتابع "لقد كان موسما لا يُنسى للفريق ولي شخصيا. الفوز بالثلاثية كان شيئا لم أتخيله أبدا، لذا فإن تحقيق ذلك مع هذه المجموعة المميزة من اللاعبين كان شعورا رائعا".

وإلى ذلك، اختير ساكا كأفضل لاعب شاب من رابطة اللاعبين المحترفين، فيما فازت نجمة أستون فيلا ومنتخب إنكلترا راتشيل دايلي بجائزة لاعبة العام.

فرانس24/ أ ف ب

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