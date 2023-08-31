بطولة إيطاليا: الفرنسي بافار يغادر بايرن ميونيخ لينضم إلى إنتر ميلان

أعلن بايرن ميونيخ وإنتر ميلان الأربعاء انتقال المدافع الفرنسي بنجامين بافار إلى الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم. وقال بايرن، بطل ألمانيا، عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر): "بافار ينتقل إلى إنتر ميلان. شكرا لك على كل شيء معنا في بايرن ميونيخ، نتمنى لك كل التوفيق فيما هو قادم!".

مدافع بايرن ميونيخ الفرنسي بنيامين بافارد خلال مؤتمر صحفي عشية مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي في ميونيخ بجنوب ألمانيا في 18 نيسان / أبريل 2023.

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انضم المدافع الدولي الفرنسي بنجامين بافار الأربعاء رسميا إلى إنتر الإيطالي، وصيف بطل أوروبا الموسم الماضي، بعد اربعة مواسم قضاها مع بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم.

ولم يفصح إنتر عن مدة العقد، إلا أن وسائل اعلام اشارت إلى أن النادي الإيطالي سينفق 30 مليون يورو للحصول على خدمات المدافع البالغ 27 عاماً، علماً أن المبلغ يمكن أن يصل إلى 32 مليوناً حسب نتائج نيراتزوري.

وقال إنتر في بيان بعد التعاقد مع بطل مونديال 2018: "بنجامان بافار هو لاعب إنتر".

وقال بايرن، بطل ألمانيا، عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر): "بافار ينتقل إلى إنتر ميلان. شكرا لك على كل شيء معنا في بايرن ميونيخ، نتمنى لك كل التوفيق فيما هو قادم!"

ووصل بافار مساء الثلاثاء إلى ميلانو، واجتاز الفحص الطبي الروتيني الأربعاء، قبل إضفاء الطابع الرسمي على انتقاله.

وأعرب بافار الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونيخ في حزيران/يونيو 2024، عن رغبته في اكتشاف بطولة أخرى بعد أن أمضى 7 سنوات في ألمانيا، حيث لعب مع شتوتغارت من 2016 الى 2019، ثم بايرن ميونيخ لمدة 4 سنوات فاز معه خلالها بأربعة ألقاب في الدوري الألماني (2020 و2021 و2022 و2023) وكأس ألمانيا (2020) والكأس السوبر المحلية (2020 و2022) ودوري أبطال أوروبا (2020) والكأس السوبر الأوروبية (2020) ومونديال الأندية (2020).

وسيكون بافار أيضًا قادرًا على اللعب في مركز قلب الدفاع في إنتر، وفقًا لرغبته في تطوير مسيرته.

وبدأ إنتر، صاحب المركز الثالث ووصيف بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، موسمه بانتصارين على مونتسا وكالياري ويحتل المركز الثالث بفارق الاهداف خلف ميلان ونابولي حامل اللقب.

فرانس 24/ أ ف ب

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