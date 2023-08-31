دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان في مجموعة قوية مع دورتموند وميلان

كرة القدم

أوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أجريت في موناكو الخميس، فريق باريس سان جرمان وصيف بطل 2020 في مجموعة سادسة قوية مع بروسيا دورتموند وميلان ونيوكاسل العائد للمشاركة في المسابقة الأوروبية بعد غياب 20 عاما. في المقابل يواجه بايرن ميونيخ بقيادة المهاجم الإنكليزي الدولي هاري كاين منافسة حامية الوطيس مع مانشستر يونايتد على زعامة المجموعة الأولى التي أوقعتهما إلى جانب كوبنهاغن الدانماركي وغلطة سراي التركي.

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مواجهات قوية تنتظر باريس سان جرمان في مشواره لتحقيق لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ أسفرت القرعة التي أجريت الخميس في موناكو عن مجموعة سادسة تضم فريق العاصمة الفرنسية إلى جانب كل من بروسيا دورتموند وميلان ونيوكاسل يونايتد.

وسيلعب مانشستر سيتي حامل اللقب مع لايبزيغ الألماني وريد ستار بلغراد الصربي ويانغ بويز السويسري في المجموعة السابعة.

وفاز سيتي بأول لقب أوروبي له هذا العام ومن المفترض أن يواجه فريق المدرب بيب غوارديولا مشاكل قليلة في الوصول إلى دور الستة عشر بعد أن سحق لايبزيغ 7-صفر في بطولة العام الماضي.

وسيلعب ريال مدريد الفائز باللقب 14 مرة مع نابولي بطل الدوري الإيطالي وبراغا البرتغالي وأونيون برلين الألماني في المجموعة الثالثة.

وسيلعب بايرن ميونيخ الألماني مع مانشستر يونايتد الإنكليزي وكوبنهاغن الدانماركي وغلطة سراي التركي في المجموعة الأولى.

ويلتقي إنتر ميلان الإيطالي وصيف بطل الموسم الماضي مع بنفيكا البرتغالي ورد بول سالزبورغ النمساوي وريال سوسيداد الإسباني في المجموعة الرابعة بينما أوقعت القرعة إشبيلية الإسباني وأرسنال الإنكليزي في المجموعة الثانية مع أيندهوفن الهولندي ولانس الفرنسي.

ويلعب برشلونة بطل الدوري الإسباني مع بورتو البرتغالي وشاختار دونيتسك الأوكراني ورويال أنتويرب البلجيكي في المجموعة الثامنة، بينما تتكون المجموعة الخامسة من فينوورد الهولندي وأتليتيكو مدريد الإسباني ولاتسيو الإيطالي وسيلتيك الإسكتلندي.

وستبدأ مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا في 19 أيلول/سبتمبر وتنتهي في 13 كانون الأول/ديسمبر. وتبدأ مراحل خروج المغلوب في شباط/فبراير على أن يقام النهائي في استاد ويمبلي بلندن في حزيران/يونيو.

وفيما يلي قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2023-2024.

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ الألماني - مانشستر يونايتد الإنكليزي - كوبنهاغن الدانماركي - غلطة سراي التركي

المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني - أرسنال الإنكليزي - أيندهوفن الهولندي - لانس الفرنسي

المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي - ريال مدريد الإسباني - سبورتنغ براغا البرتغالي - أونيون برلين الألماني

المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي - إنتر ميلان الإيطالي - رد بول سالزبورغ - ريال سوسيداد الإسباني

المجموعة الخامسة: فينوورد الهولندي - أتليتيكو مدريد الإسباني - لاتسيو الإيطالي - سيلتيك الإسكتلندي

المجموعة السادسة: باريس سان جرمان الفرنسي - بروسيا دورتموند الألماني - ميلان الإيطالي - نيوكاسل الإنكليزي

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنكليزي - لايبزيغ الألماني - رد ستار بلغراد الصربي - يانغ بويز السويسري

المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني - بورتو البرتغالي - شاختار الأوكراني - رويال أنتويرب البلجيكي

فرانس24/ رويترز

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