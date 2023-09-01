شارك في 200 مباراة دولية.. الكهل كريستيانو رونالدو في تشكيلة البرتغال مجددا

كرة القدم

مرة أخرى، استدعي نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو الجمعة للمشاركة رفقة منتخب البرتغال في مواجهتيه ضد سلوفينيا ولوكسمبورغ ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024. وشارك اللاعب المخضرم في 200 مباراة دولية، الأمر الذي وصفه مدرب منتخب بلاده، الإسباني روبرتو مارتينيس بـ"الفريد من نوعه".

احتفال البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيله الهدف الثالث لمنتخبه أمام ليشتنشتاين في لشبونة، البرتغال 23 آذار/مارس 2023.

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ضمت قائمة تشكيلة منتخب البرتغال المعلنة الجمعة من جديد اسم نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو الذي سيكون حاضرا في مواجهتي سلوفاكيا ولوكسمبورغ ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024.

وتتصدر البرتغال بطلة أوروبا السابقة المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لنهائيات العام المقبل في ألمانيا.

وتواجه "برازيل أوروبا" منتخب سلوفاكيا في براتيسلافا الجمعة المقبل، قبل أن تستضيف لوكسمبورغ بعدها بثلاثة أيام.

وقال مدرب منتخب البرتغال الإسباني روبرتو مارتينيس عن رونالدو الذي سجل خمسة أهداف في أربع مباريات بالتصفيات حتى الآن، إنه "لاعب شارك في 200 مباراة، هذا شيء فريد من نوعه. يمكنني أن أخبركم أنني سعيد جدا بوجود كريستيانو رونالدو في فريقي".

كما ضم مارتينيس لاعبي خط الوسط اللذين يشاركان في الدوري السعودي أيضا، أوتافيو من النصر وروبن نيفيش من الهلال، واستدعى ظهير ولفرهامبتون الإنكليزي توتي للمرة الأولى.

وفيما يأتي تشكيلة البرتغال:

في حراسة المرمى:

ديوغو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنكليزي)، روي باتريسيو (روما الإيطالي).

في الدفاع:

ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، نيلسون سيميدو وتوتي (ولفرهامبتون الإنكليزي)، جواو كانسيلو وروبن دياش (مانشستر سيتي الإنكليزي)، دانيلو بيريرا (باريس سان جرمان الفرنسي)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، غونسالو إيناسيو (سبورتينغ).

في خط الوسط:

جواو بالينيا (فولهام الإنكليزي)، روبن نيفيش (الهلال)، برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، أوتافيو (النصر)، فيتينيا (باريس سان جرمان)، وبرناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

في الهجوم:

ريكاردو هورتا (براغا)، رافايل لياو (ميلان الإيطالي)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كريستيانو رونالدو (النصر)، بيدرو نيتو (ولفرهامبتون)، غونسالو راموس (باريس سان جرمان)، وديوغو جوتا (ليفربول الإنكليزي).

فرانس24/ أ ف ب

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