الدوري الإسباني: المغربي الزلزولي ينتقل من برشلونة إلى ريال بيتيس مقابل 7.5 ملايين يورو

كرة القدم

توصل نادي برشلونة الإسباني ومنافسه المحلي ريال بيتيس إلى اتفاق يقضي بانتقال الجناح المغربي الدولي عبد الصمد الزلزولي إلى صفوف الأخير مقابل 7.5 ملايين يورو، وفق ما أعلن النادي الكاتالوني ليل الجمعة السبت. وكان الزلزولي لاعبا بديلا خلال مشوار أسود الأطلسي التاريخي في مونديال 2022 الذي احتضنته قطر.

© أ ف ب.

المهاجم المغربي عبد الصمد الززولي خلال المباراة الودية الدولية بين تشيلي والمغرب. ملعب كورنيلا البرات، كورنيلا دي يوبريجات. إسبانيا ​​في 23 سبتمبر/أيلول 2022.

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أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني ليل الجمعة السبت عن انتقال لاعب الجناح المغربي الدولي الشاب عبد الصمد الزلزولي إلى صفوفه قادما من برشلونة، في صفقة بلغت 7.5 ملايين يورو.

في هذا الصدد، كتب بطل إسبانيا في منشور على موقعه الإلكتروني الرسمي: "توصل برشلونة وريال بيتيس إلى اتفاق لانتقال الزلزولي مقابل 7.5 ملايين يورو. يحتفظ الأول بحق إعادة شراء اللاعب و50 بالمئة من أي بيع مستقبلي".

📣 OFICIAL | Abde, nuevo jugador del Real Betis 🦁🇲🇦



¡Fichajazo! 🆕💚 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 1, 2023

وسبق أن انتقل الزلزولي البالغ من العمر 21 عاما، من أليكانتي إلى برشلونة خلال موسم 2021-2022، وأعاره الموسم الماضي إلى أوساسونا فسجل 6 أهداف في 34 مباراة في مختلف المسابقات، مساهما في بلوغه نهائي الكأس واحتلاله المركز السابع في الدوري.

وكان الزلزولي لاعبا بديلا في مشوار المغرب الرائع إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022.

فرانس24/ أ ف ب

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