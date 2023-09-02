"رئة" أسود الأطلس المغاربة سفيان أمرابط ينتقل إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة

كرة القدم

تعاقد نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي مع النجم المغربي سفيان أمرابط قادما من فيورونتينا على سبيل الإعارة لعام واحد. وعبر "رئة" الأسود عن تأثره بمغادرته للفريق الإيطالي. كما أعرب عن سعادته بالانتقال لفريق "أحلامه".

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انتقل اللاعب المغربي سفين أمرابط إلى مانشستر يونانيتد الإنكليزي قادما من فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة لعام واحد. ليخوض "رئة" الأسود تجربة جديدة مع مدربه السابق تين هاغ.

وودع لاعب وسط الميدان الدولي بكلمات مؤثرة نشرها على حسابه على إنستاغرام النادي الإيطالي، قال فيها: "لن أنسى الليالي الكروية الرائعة في الدوري الإيطالي على ملعب أرتيميو فرانكي... أشكر بحرارة الطاقم التقني واللاعبين والجماهير على كل الذكريات الجميلة، كان حمل قميصكم فخرا لي”.

وأعرب أمرابط أيضا عن سروره بانتقاله إلى فريق "أحلامه". "إنه لشرف كبير أن أصبح لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد. كان علي التحلي بالصبر للوصول لهذه اللحظة، لكنني شخص يستمع دائما إلى قلبي والآن أمثل نادي أحلامي. أنا لاعب حماسي. أريد جلب هذه الطاقة إلى الفريق، وسأبذل قصارى جهدي في كل ما أقوم به من أجل الفريق".

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وأضاف نجم الأسود، الذي كان من بين اللاعبين الدوليين الذين اختاروا البقاء في أوروبا بدل الانتقال للخليج: "أعرف تماما كيف يحب إيريك تين هاغ العمل وما يحتاجه من لاعبيه. لقد طورني تدريبه وتوجيهاته كثيرا كلاعب في وقت سابق من مسيرتي، أعلم أنه سيساعدني في إبراز أفضل ما لدي من قدرات حتى أتمكن من مساعدة المجموعة على تحقيق النجاح هذا الموسم".

فرانس24

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