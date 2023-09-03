بطولة أمريكا المفتوحة للتنس: أنس جابر تهزم ماري بوزكوفا وتتأهل للدور الرابع

كرة المضرب

تأهلت التونسية أنس جابر إلى الدور الرابع من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد تغلبها ليلة السبت على التشيكية ماري بوزكوفا 5-7 و7-6 و6-3، لتحافظ بذلك على حظوظها رغم كثرة الأخطاء ورغم تعافيها للتو من المرض. وستواجه "وزيرة السعادة" كما تلقب في بلدها خلال دور الستة عشر الصينية تشينغ قينوين التي هزمت الإيطالية لوسيا برونزيتي 6-3 و4-6 و6-4.

التونسية أنس جابر تهزم التشيكية ماري بوزكوفا لتبلغ الدور الرابع من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس. فلاشينغ، نيويورك في 2 سبتمبر/أيلول 2023.

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تغلبت التونسية أنس جابر، رغم تعافيها للتو من المرض، على التشيكية ماري بوزكوفا 5-7 و7-6 و6-3 لتحافظ بذلك على آمالها في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ببلوغها الدور الرابع رغم كثرة الأخطاء الليلة الماضية.

وقالت أنس المصنفة الخامسة إنها شعرت بأنها مثل "الموتى الأحياء" بسبب المرض، لكنها تعافت لتهزم بوزكوفا باردة الأعصاب وسددت 56 ضربة ناجحة بملعب "آرثر آش" في نيويورك.

وستواجه التونسية في دور الستة عشر الصينية تشينغ قينوين التي هزمت الإيطالية لوسيا برونزيتي 6-3 و4-6 و6-4.

Ons Jabeur once again finds a way! pic.twitter.com/6N29a6758E — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2023

بعد المباراة، قالت أنس وهي وصيفة بطلة العام الماضي: "كانت مباراة صعبة جدا علينا، لم ترغب في التوقف وحاولت بذل أقصى جهد أمام لاعبة رائعة".

وتلقب أنس في بلادها بـ"وزيرة السعادة" لكنها لم تبتسم خلال المجموعة الأولى حيث دفعت ثمن الأخطاء وكسرت بوزكوفا إرسالها في خامس محاولة بالشوط الرابع. وردت اللاعبة التونسية كسر الإرسال بضربة خلفية رائعة في الشوط التاسع لكنها سمحت لبوزكوفا بالكسر مجددا بخطأ مزدوج في نقطة حسم المجموعة.

وبعد فقد إرسالها في المجموعة الثانية، خضعت بوزكوفا للعلاج خارج الملعب بعد الشوط السابع وبدا أنها تعاني من إصابة بالساق، لكنها واصلت القتال وكانت تعرج أثناء المشي بالملعب ورغم ذلك كسرت الإرسال في الشوط العاشر.

It's on(s) now!



Ons Jabeur and Marie Bouzkova are going the distance on Ashe! pic.twitter.com/DgYBVHDCFh — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2023

ووجدت أنس، التي بدا عليها الانزعاج بوضوح خلال حركتها بالملعب، بارقة أمل في الشوط الفاصل واستغلت ضرباتها الأمامية الناجحة في طريقها للمجموعة الثالثة. وكسرت إرسالا محوريا في الشوط السادس حين ارتكبت بوزكوفا خطأ مزدوجا في ضربة الإرسال، وحسمت اللقاء بعد نحو ثلاث ساعات حين سددت اللاعبة التشيكية في الشبكة.

وقالت وصيفة بطلة ويمبلدون إنها عانت لالتقاط أنفاسها في بداية المباراة لكنها ممتنة لمواصلة اللعب بعد إصابة بالقدم في سينسناتي. وأضافت لشبكة (ئي.إس.بي.إن): "كل مباراة تشكل مكافأة إضافية لي الآن، أكتشف جزءا جديدا من نفسي".

وتتوقع أنس تحديا كبيرا أمام تشينغ منافستها في الدور الرابع، التي انسحبت أمامها في آخر لقاء بينهما في تورونتو عام 2022، قائلة: "تتمتع بضربات أمامية قوية وستكون مواجهة صعبة بالتأكيد".

فرانس24/ رويترز

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