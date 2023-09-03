الأهلي والوداد والترجي في رحلة كروية جديدة بحثا عن أول لقب في الدوري الأفريقي

كرة القدم

يواجه الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا سيمبا التنزاني في افتتاح النسخة الأولى من دوري أفريقيا لكرة القدم التي تجمع ثمانية أندية نخبوية من ثلاث مناطق إقليمية، حسب قرعة المسابقة السبت في القاهرة. فيما سيلتقي الوداد الرياضي المغربي مع إنيمبا النيجيري، والترجي التونسي مع تي بي مازيمبي الكونغولي.

© أ ف ب

لاعب الأهلي المصري حسين الشحات يرفع كأس دوري أبطال أفريقيا بعد تغلب فريقه على الوداد المغربي. الدار البيضاء، المغرب. 11 حزيران/ يونيو 2023.

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أسفرت قرعة النسخة الأولى مندوري أفريقيا لكرة القدم السبت العربية حيث يواجه الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا سيمبا التنزاني.

وجاءت نتائج القرعة متوازنة حسب التصنيف الذي تم وضعه للفرق الثمانية، حيث سيلتقي الوداد الرياضي المغربي مع إنيمبا النيجيري، والترجي التونسي مع تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي مع أتلتيكو بتروليوس لواندا الأنغولي.

وتضم البطولة المستحدثة ثمانية أندية نخبوية من ثلاث مناطق إقليمية، وهي بمثابة مقدمة لدوري أبطال أفريقيا الذي يضم 24 فريقا في موسم 2024-2025. وقال الاتحاد الأفريقي (كاف) إن هذه البطولة الجديدة التي سيطلق عليها اسم دوري أفريقيا لكرة القدم African Football League هي "شراكة" بينه وبين الاتحاد الدولي (فيفا).

ووجه رئيس الفيفا السويسري جاني إنفانتينو رسالة مصورة قبل سحب القرعة، أعرب فيها عن فخره بانطلاق البطولة.

وقال: "فخور بالمكانة التي وصلتها الكرة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة"، مضيفا: "الكل شاهد على ما أنجزه المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم الماضية في قطر بوصوله إلى الدور نصف النهائي وحلوله رابعا، كما لا بد من الإشادة بشغف الجماهير الأفريقية ولا سيما المغربية".

وتابع: "التطور لم يقتصر على المنتخبات، بل امتد أيضا للأندية التي شهدت تطورا، وسبق لها المشاركة في نهائي كأس العالم للأندية مرتين من قبل، وإني على يقين في أن المستقبل سيكون أفضل لأفريقيا".

وأردف قائلا: "لا شك أن مسابقة دوري أفريقيا ستساهم في تطور الكرة الأفريقية على نحو أكبر"، وختم "أتطلع لرؤية منافسات النسخ المقبلة للبطولة، بمشاركة 24 ناديا من 16 دولة".

وتنطلق المنافسات في الدور ربع النهائي بمباراتي ذهاب وإياب، يليه نصف النهائي والنهائي. وتقام البطولة على مدار أربعة أسابيع بدءا من 20 تشرين الأول/أكتوبر في دار السلام، تنزانيا.

يقام نصف النهائي بين 29 تشرين الأول/أكتوبر و1 تشرين الثاني/نوفمبر، ومباراتا النهائي في 5 و11 تشرين الثاني/نوفمبر.

"ظهور أفضل اللاعبين في القارة"

وقال رئيس الاتحاد القاري الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي إن "اليوم (السبت) هو تاريخي ومثير لكرة القدم الأفريقية".

وأضاف: "سيشارك في بطولة الدوري الأفريقي أعلى وأفضل 8 أندية في القارة، وهذه البطولة تضمن ظهور أفضل اللاعبين في القارة".

وتابع: "الجوائز التي تمنح إلى الأندية المشاركة والفائزة بالبطولة، تتوافق مع الرواتب التي يتم دفعها للاعبين مع الأندية الخاصة بهم، والهدف من انطلاق بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، في القارة هو أن تعتمد الأندية على نفسها في التمويل".

وأشار إلى أن "البطولة تدعم الفرق الوطنية في البلاد الأفريقية، وانظروا ما فعلته الفرق الأفريقية، وما حدث في كأس العالم، مثلونا في قطر وجعلونا فخورين، وانظر للمنتخبات في كأس العالم للسيدات، نحن متحمسون لأن هذا الجزء من عملية كبيرة ستضمن لاعبي أفريقيا".

وبدلا من نسخة تضم 24 ناديا تم الترويج لها سابقا تحت اسم الدوري السوبر الأفريقي، تشارك ثمانية أندية في البطولة الجديدة تخوض بينها 14 مباراة.

فرانس24/ أ ف ب

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