التونسية أُنس جابر تودع بطولة أمريكا المفتوحة للتنس من الدور الرابع

خرجت أنس جابر، وصيفة بطلة أمريكا المفتوحة العام الماضي، من الدور الرابع أمام الصينية كينوين جينغ التي تغلبت على اللاعبة التونسية المريضة المصنفة الخامسة 6-2 و6-4 الإثنين. وكان المرض سببا في معاناة أُنس جابر عند التقاط أنفاسها في بعض الأحيان في وقت سابق من البطولة ونفد جهدها أمام جينغ التي أرسلت أكثر من 21 ضربة ناجحة في ملعب لويس أرمسترونغ لتصل إلى دور الثمانية لأول مرة في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

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لحقت التونسية أُنس جابر المصنفة خامسة عالميا ووصيفة بطلة النسخة الأخيرة بالبولندية إيغا شفيونتيك الأولى وحاملة اللقب، خارج بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى على ملاعب فلاشينغ ميدوز، بخسارتها أمام الصينية كينوين جينغ 2-6 و4-6 الإثنين في ثمن النهائي.

وكانت شفيونتيك جرّدت من لقبها الأحد بخسارتها أمام اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-3 و3-6 و1-6.

وصمدت التونسية البالغة من العمر 29 عاما والتي بلغت أيضا المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، عامي 2022 و2023، في الأدوار الثلاثة الأولى التي لم تظهر خلالها بمستواها المعهود بسبب وعكة صحية وتعب جسدي، حيث تخطتها بصعوبة قبل أن تعجز اليوم عن مواصلة مشوارها ومقارعة الصينية الواعدة (20 عاما).

وبدا واضحا تأثر جابر بمعاناتها في الأدوار الأولى والتي احاتجت فيها الى 7 ساعات و6 دقائق لتخطيها، بينها مباراتان من 3 مجموعات و3 أشواط فاصلة و91 شوطاً.

واستهلت جينغ المباراة بقوة وكسرت إرسال جابر في الشوطين الثالث والخامس وتقدمت 4-1.

وردت التونسية في الشوط السادس مقلصة الفارق الى 2-4، لكنها الصينية كسرت إرسالها للمرة الثالثة في الشوط السابع وتقدمت 5-2 قبل أن تنهي المجموعة في صالحها 6-2 في 34 دقيقة.

وواصلت جينغ أفضليتها وكسرت إرسال جابر في الشوط الاول من المجموعة الثانية وتقدمت 1-0، بيد أن التونسية ردت التحية في الثاني مدركة التعادل 1-1.

وعادت جينغ لكسر إرسال جابر في الشوطين الخامس والسابع وتقدمت 5-2 وسنحت لها فرصة حسم النتيجة في الشوط الثامن، لكن جابر حرمتها بكسر إرسالها وتقليص الفارق إلى 3-5 ثم 4-5، قبل أن تتمكن جينغ من كسب الشوط العاشر وإنهاء المجموعة في صالحها في 48 دقيقة، وبالتالي المباراة.

وهي المرة الثانية التي تتخطى فيها جينغ عقبة جابر في مباراتين جمعت بينهما حتى الآن بعد الأولى في الدور الثاني من دورة تورونتو العام الماضي عندما اضطرت التونسية إلى الانسحاب المجموعة الثانية بسبب الاصابة (1-6 و1-2).

وقال جينغ قبل مغادرة ملعب لويس أرمسترونغ: "أنا سعيدة جدا لأنني لعبت بشكل جيد على ملعب كبير مثل هذا، وضد لاعبة كبيرة مثل أنس".

وكانت جينغ خرجت العام الماضي مع الدور الثالث، وهي ستلاقي في ربع النهائي البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية والتي ضمنت انتزاع صدارة التصنيف العالمي بعد خروج شفيونتيك، أو الروسية داريا كاساتكينا الثالثة عشرة.

فرانس24/ أ ف ب

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