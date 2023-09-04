بطولة إنكلترا: فوز مثير لأرسنال على مانشستر يونايتد وصلاح يسجل في انتصار ليفربول على فيلا

كرة القدم

أحرز ديكلان رايس المنضم في صفقة قياسية للنادي وغابرييل جيسوس هدفين في الوقت بدل الضائع ليفوز أرسنال 3-1 على مانشستر يونايتد في مباراة مثيرة بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الأحد. كما حقق ليفربول فوزه الثالث على التوالي وتفوق 3-صفر على أستون فيلا.

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انتزع أرسنال فوزا قاتلا على مانشستر يونايتد بتسجيله هدفين في الوقت البدل من الضائع من المباراة ليخرج فائزا 3-1، في حين حقق ليفربول فوزا لافتا على أستون فيلا 3-صفر الأحد ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، في حين مني مانشستر يونايتد بخسارته الثانية هذا الموسم بعد سقوطه أمام توتنهام صفر-2 في الجولة الثانية ليبقى رصيده 6 نقاط.

وعلى ملعب الإمارات في شمال لندن، فشل مانشستر يونايتد مرة جديدة في العودة فائزا من خارج الديار في مواجهة الخمسة الكبار ليسقط بالضربة القاضية هذه المرة.

سيطر الحذر على أداء المنتخبين معظم فترات المباراة، ولم تشهد إثارة إلا في الدقائق الأخيرة والوقت بدل الضائع.

كان أرسنال الطرف الأفضل في الشوط الأول من دون أن يصنع فرصا خطيرة على مرمى حارس يونايتد الكاميروني أندريه أونانا.

واستغل مانشستر يونايتد هجمة مرتدة سريعة ومرر صانع الألعاب الدانماركي كريستيان إريكسن تمريرة بينية رائعة باتجاه ماركوس راشفورد الذي تخلص من مدافعين وسدد كرة قوية لمسها الحارس آرون رامسديل من دون أن يمنع دخولها بمساعدة القائم في الشباك (27).

لم ينعم مانشستر يونايتد بتقدمه أكثر من 35 ثانية لأن البرازيلي غابريال مارتينيلي مرر كرة عرضية باتجاه قائده النرويجي مارتن أوديغارد ليتابعها الأخير بيسراه داخل الشباك.

تحسن أداء مانشستر يونايتد في الشوط الثاني لكن أرسنال حصل على ركلة جزاء لدى توغل الألماني كاي هافيرتس داخل المنطقة، غير أن تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) قررت إلغاءها لعدم وجود مخالفة.

بعدها ارتقى مستوى الفريقين في محاولة لانتزاع هدف الفوز في الدقائق الأخيرة ونجح البديل الأرجنتيني اليخاندرو غارنتشو في تسجيل هدف من لعبة مشتركة رائعة لكن تقنية حكم الفيديو المساعد ألغته بداعي التسلل (88).

وبينما كانت المباراة تسير نحو التعادل، نجح ديكلان رايس القادم إلى أرسنال من جاره وست هام في صفقة ضخمة تخطت المئة مليون جنيه استرليني في استغلال تردد دفاع مانشستر ليصوب كرة زاحفة ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك (90+6).

ورمى مانشستر بكل ثقله في محاولة لتعديل النتيجة لكن أرسنال استغل المساحات الواسعة التي تركها الفريق الضيف ليضيف الهدف الثالث عبر البرازيلي غابريال جيزوس الذي انفرد بالحارس من مسافة بعيدة وتخطى مدافعا بحركة فنية رائعة قبل أن يسجل في المرمى (90+11).

فوز لافت

وعلى ملعب أنفيلد، خاض ليفربول أفضل مباراة له هذا الموسم ليخرج بفوز عريض على أستون فيلا بثلاثية نظيفة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث متخلفا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر بسجل مثالي حتى الآن.

والفوز هو الثالث تواليا لليفربول بعد تعادله في مباراته الافتتاحية ضد مضيفه تشلسي.

وخاض ليفربول المباراة من دون قلبي دفاعه الهولندي فيرجيل فان دايك والفرنسي إبراهيما كوناتي، الأول بسبب الايقاف إثر طرده الأسبوع الماضي، والثاني بداعي الإصابة فلعب بدلا منهما الكاميروني جويل ماتيب وجو غوميز.

وبعد أن سجل ثنائية في مرمى نيوكاسل في الدقائق الأخيرة بعد نزوله احتياطيا ليمنح فريقه فوزا دراماتيكيا 2-1، شارك المهاجم الأوروغوياني داروين نونييس أساسيا على حساب الهولندي كودي غاكبو.

كانت انطلاقة ليفربول صاعقة فبعد أن حصل على ركلة ركنية إثر خطأ في التشيت من قبل المدافع الإسباني باو توريس، وصلت فيها الكرة إلى المجري دومينيك سوبوسولاي فأطلقها بيسراه قوية استقرت في الشباك بعد مرور 3 دقائق.

وواصل ليفربول أفضليته المطلقة ونجح في إضافة الهدف الثاني بالنيران الصديقة عندما سدد نونييس كرة ارتدت من العارضة وارتطمت بساق البولندي باتي كاش وعادت الى إلشباك (22).

وكاد نونييس يضيف الهدف الثالث لكن العارضة حرمته أواخر الشوط الاول.

وفي مطلع الشوط الثاني حسم المصري محمد صلاح النتيجة نهائيا في صالح فريقه عندما انسل من وراء المدافعين عند القائم البعيد وغمز الكرة داخل الشباك (55).

وكان ليفربول رفض عرضا بقيمة 150 مليون جنيه استرليني (نحو 190 مليون دولار) من نادي الاتحاد السعودي لضم صلاح بحسب تقارير صحافية يوم الجمعة.

يذكر أن باب الانتقالات في البطولات الأوروبية الكبرى أقفل في الاول من الشهر الحالي لكنه لا يزال مفتوحا أمام الاندية السعودية حتى السابع من أيلول/سبتمبر.

فرانس24/ أ ف ب

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