بعد ثمانية عشر عاما...سيرخيو راموس "سعيد بالعودة" إلى إشبيلية

كرة القدم

أبدى قلب دفاع منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد لكرة القدم السابق سيرخيو راموس الاثنين سعادته بالعودة إلى نادي مسقط رأسه إشبيلية بعد 18 عاما. هذا، وقد فضّل راموس العودة إلى إشبيلية عوض قبول عرض أفضل من الناحية المادية كان قد تقدم به نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي للموسم الماضي.

© أ ف ب/ أرشيف

مدافع منتخب إسبانيا سيرخيو راموس يحتفل بعد تسجيله ركلة جزاء في مرمى السويد خلال لقاء المنتخبين في تصفيات كأس أوروبا 2020، مدريد في 10 حزيران/يونيو 2019.

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عاد الاثنين قلب دفاع باريس سان جرمان سيرخيو راموس الذي انتهى عقده مع النادي الباريسي في 30 حزيران/يونيو الماضي ليلعب لنادي مسقط رأسه إشبيلية بعد غياب دام 18 عاما. وقال معربا عن فرحته "إنه يوم مميز جدا، العودة إلى البيت سعادة غامرة دائما، الآن يتعين علينا اجتياز الفحوص الطبية".

هذا، وأضاف اللاعب البالغ من العمر 37 عاما والذي حمل ألوان إشبيلية في موسم 2004 - 2005 قبل انتقاله إلى ريال مدريد حيث أحرز دوري أبطال أوروبا أربع مرات "أنا سعيد بالعودة ومحاولة الالتحاق بالفريق بأسرع وقت ممكن".

وأردف راموس الذي ولد في ضواحي إشبيلية قائلا "كنت متحمسا للعودة إلى منزلي. لم يكن من المنطقي الذهاب إلى أي مكان آخر دون المرور هنا".

وبحسب الصحف المحلية، فإن راموس فضل العودة إلى إشبيلية بدل قبول عرض أفضل من الناحية المادية كان قد تقدم به نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي الموسم المنصرم.

ومن جانبه، أعلن النادي الأندلسي أن راموس وقع عقدا لمدة عام واحد عقب اجتيازه الفحص الطبي الروتيني.

وإلى ذلك، ترك راموس إشبيلية في سن 19 عاما للانضمام إلى ريال مدريد مقابل صفقة قياسية لمدافع إسباني. وفي العام 2021، وقع راموس مع باريس سان جرمان لكنه كان بدون ناد منذ انتهاء عقده مع بطل فرنسا في حزيران/يونيو الماضي.

وللتذكير، فاز راموس بالدوري الإسباني خمس مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات خلال 16 موسما في البرنابيو.

كما لعب 180 مباراة مع إسبانيا، وسجل 23 هدفا، وكان جزءا من المنتخب المتوج بكأس أوروبا مرتين (2008 و2012) وكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن إشبيلية يحتل المركز الأخير في الدوري الإسباني بعد 4 مراحل، لكنه سيخوض دوري أبطال أوروبا، إذ أوقعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب أرسنال الإنكليزي، أيندهوفن الهولندي ولانس الفرنسي.

هذا، وكان إشبيلية قد توج بطلا للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي.

فرانس24/ أ ف ب

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