نيمار يقول إنه عاش رفقة ميسي "الجحيم" خلال فترة تواجدهما في نادي باريس سان جرمان

كرة القدم

"عشت الجحيم أنا وميسي في باريس سان جرمان"، بهذه العبارات وصف النجم البرازيلي نيمار عن فترة لعبه في صفوف النادي الباريسي رفقة صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مقابلة مع قناة غلوبو البرازيلية. وسبق للاعب المنتقل حديثا إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي أن عبر في مقابلة سابقة عن خيبة أمله من الفترة التي قضاها في العاصمة الفرنسية، وأشار إلى ان التوقيع مع النادي الجديد "كان قرارا عائليا، لمحاولة البحث عن مصلحة الأسرة" وأضاف: "لقد أمضينا عامين معقدين، والحقيقة هي أننا لم نكن على ما يرام، لقد عانينا".

© أ ف ب

الأرجنتيني ليونيل ميسي ;البرازيلي نيمار بعد خسارة مباراة الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين باريس سان جرمان وFC. بايرن ميونيخ على ملعب بارك دي برانس في باريس في 14 فبراير 2023.

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أكد النجم البرازيلي نيمار تصريحات سابقة لزميله الأرجنتيني ليونيل ميسي بشأن "صعوبة" الفترة التي قضياها في نادي باريس سان جرمان الفرنسي، فقال إنهما "عاشا الجحيم".

وأشار المهاجم الدولي المنتقل إلى الهلال السعودي بصفقة مقدرة بمئة مليون يورو، إلى أنه "سعيد جدا" لإحراز ميسي، المنتقل بدوره إلى إنتر ميامي الأمريكي في حزيران/يونيو، كأس العالم لكرة القدم في قطر أواخر العام 2022.

لكنه كشف في مقابلة مع قناة غلوبو البرازيلية ان ميسي (36 عاما)، أفضل لاعب في العالم سبع مرات والذي حمل ألوان سان جرمان سنتين منذ 2021، "اختبر الوجه الآخر من الميدالية".

وقال نيمار البالغ 31 عاما والذي لعب إلى جانب ميسي أربع سنوات مع برشلونة الإسباني قبل اجتماعهما مجددا في نادي باريس سان جرمان المملوك قطريا "لقد عرف الجنة مع الأرجنتين، فاز بكل شيء في السنوات الأخيرة، ومع باريس عاش الجحيم، عشنا الجحيم هو وأنا".

وفي ستة مواسم مع باريس سان جرمان، أحرز "ني" لقب الدوري الفرنسي خمس مرات مع باريس سان جرمان دون ان ينجح هو أو ميسي في قيادته إلى لقب دوري أبطال أوروبا. عانى مع ميسي خلال مشوارهما في العاصمة الفرنسية من صافرات استهجان الجماهير المحلية الطامحة لتقديم المزيد من الثنائي اللامع.

وتابع لاعب سانتوس السابق الذي عانى من إصابات عديدة في السنوات الأخيرة "كنا غاضبين لأننا لم نتواجد هناك لهذا الأمر، بل لتقديم أفضل ما لدينا، كي نكون أبطالا، لهذا السبب عدنا ولعبنا سويا، جئنا سويا كي نكتب التاريخ... للأسف لم ننجح".

ورغم الإغراءات المالية والإمكانات الهائلة التي وفرها الملاك القطريون لباريس سان جرمان، إلا أن الأخير لم يفك عقدته بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا، وكانت أبرز نتائجه بلوغ نهائي 2020 عندما خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدف لاعبه السابق كينغسلي كومان.

فرانس24/ أ ف ب

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