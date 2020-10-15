الحكومة الفرنسية تكشف تفاصيل الإجراءات الصحية الجديدة المرافقة لحظر التجول المفروض اعتبارا من مساء الجمعة

غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض حظر للتجول في العاصمة باريس وثماني مدن كبرى لوقف تفشي فيروس كورونا، كشف رئيس الوزراء جان كاستكس برفقة عدد من وزرائه الخميس خلال مؤتمر صحفي الإجراءات الجديدة المرافقة لهذا الحظر الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة، وسيسري من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا لمدة أربعة أسابيع على الأقل. وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان نشر 12 ألف شرطي بدءا من السبت للسهر على تطبيق الحظر، فيما كشف وزير الاقتصاد برونو لومير عن حزمة من المساعدات للقطاعات الاقتصادية المتضررة وعلى رأسها المطاعم والمقاهي.

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فصَّل رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الخميس في مؤتمر صحفي مطول الإجراءات التقييدية التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء في إطار استراتيجية الحكومة لمكافحة انتشار مرض كوفيد-19 في البلاد إثر الارتفاع القياسي الذي شهدته أعداد المصابين في الأسبوعين الأخيرين.

وقال كاستكس في المؤتمر الصحفي "في الساعة 9 مساءً، على الجميع أن يكونوا في منازلهم. كذلك جميع الأماكن التي تقدم خدمات عامة أو تستقبل زبائن ستكون مغلقة. كما حدث خلال الحجر المنزلي في مارس/أذار الماضي، سيُسمح ببعض التحركات الاستثنائية. للتحرك بعد الساعة 9 مساءً، ستحتاج إلى تقديم شهادة تثبت أنك تمثل إحدى هذه الاستثناءات. وتشمل هذه الاستثناءات: السفر، الذهاب إلى العمل، مساعدة أحد أفراد الأسرة، أو الخروج في نزهة مع الحيوانات الأليفة. أما خلال النهار، فسيتم الالتزام دوما بالإجراءات الوقائية المفروضة منذ أشهر كاحترام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية وغسل اليدين باستمرار".

وأضاف، في مناطق حظر التجول، سيستمر تطبيق القواعد الاعتيادية الصارمة خلال النهار كما ستبقى الحانات مغلقة وكذلك صالات الرياضة باستثناء الأطفال والرياضيين المحترفين الذين يطبقون بروتوكولات محددة. الحفلات الضخمة ممنوعة، والتجمعات الخاصة محدودة عند ستة أشخاص حتى في المطاعم. من لا يلتزم بذلك، سيدفع غرامة قدرها 135 يورو".

آلاف رجال الشرطة لتطبيق الحظر

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إنه سيتم نشر 12 ألفا من أفراد الشرطة لفرض حظر التجول في المدن الكبرى في أنحاء فرنسا اعتبارا من يوم السبت. وأضاف أن الشرطة لن تطبق "قاعدة الستة"، وهي حظر التجمعات التي يزيد عدد أفرادها عن ستة أشخاص، على التجمعات الخاصة.‭‭ ‬‬وأمر ماكرون يوم الأربعاء بفرض حظر التجول في باريس وثماني مدن كبيرة أخرى للتصدي لموجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن مساء الأربعاء عن فرض حظر تجوال ليلي على 8 مدن كبرى على رأسها العاصمة باريس إضافة لمدن مرسيليا وليل وإيكس وتولوز وليون وغرينوبل وروون. وسيبدأ سريان الحظر من منتصف ليل الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول ويمتد من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا لمدة أربع أسابيع.

فرانس 24/ رويترز

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