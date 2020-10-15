فرنسا: عدد الإصابات بفيروس كورونا يتخطى 30 ألفا خلال 24 ساعة في رقم قياسي جديد

في رقم قياسي جديد سجلت فرنسا الخميس 30 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وتشكل هذه الأرقام سابقة منذ إطلاق اختبارات اكتشاف الفيروس على نطاق واسع في أنحاء البلاد. وبلغ عدد الوفيات اليومية المرتبطة بالمرض 88 حالة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 33,125 منذ بداية تفشي الوباء.

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نشرت وزارة الصحة الفرنسية الخميس البيانات المحدثة عن حالة وباء كوفيد-19 في البلاد. وفي رقم قياسي جديد سجلت فرنسا 30 ألفا من الإصابات الجديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وذلك للمرة الأولى منذ إطلاق الاختبارات على نطاق واسع ومنذ بداية تفشي الوباء في البلاد نهاية فبراير/شباط الماضي.

وتم تسجيل 30,621 إصابة مثبتة، حسب الموقع الإلكتروني لوكالة الصحة. وتشكل هذه الأرقام سابقة منذ إطلاق اختبارات على نطاق واسع. وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر، اجتاز عدد الإصابات عتبة 20 ألف إصابة يومية.

ويستمر معدل إيجابية الاختبار (نسبة الأشخاص المصابين بين العدد الإجمالي للذين خضعوا للفحوص) في الارتفاع إذ بلغ الخميس 12,6 في المئة (مقارنة بـ12,2 في المئة الأربعاء).

وبلغ عدد الوفيات اليومية المرتبطة بالمرض الخميس 88 ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 33,125 منذ بداية تفشي الوباء.

وعلى مدار أيام، أدخل عدد متزايد إلى وحدات العناية المركزة في المستشفيات: 171 مريضا الاثنين و226 الثلاثاء و193 الأربعاء و219 الخميس، حسب قاعدة بيانات "إس بي إف".

ويبلغ عدد المصابين بوباء كوفيد-19 الذين تتم معالجتهم حاليا في العناية المركزة 1741 شخصا. وقال وزير الصحة أوليفييه فيران الخميس إن فرنسا تحوي 5800 سرير مخصص للعناية المركزة.

وانخفض العدد اليومي للأشخاص الذين أدخلوا العناية المركزة إلى أقل من 200 مريض للمرة لأخيرة في 21 نيسان/أبريل. وبلغ أعلى مستوى عند 771 شخصا في الأول من نيسان/أبريل وفقا لمؤشر "إس بي إف".

وفي ذروة الوباء، في أوائل نيسان/أبريل، تم إدخال أكثر من سبعة آلاف مريض إلى العناية المركزة لينخفض العدد بشكل حاد مع حلول نهاية تموز/يوليو. إلا أنه منذ ذلك الحين، بدأت الأعداد ترتفع مجددا.

فرانس24/أ ف ب

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